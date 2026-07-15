Rescatados dos senderistas afectados por el calor en el barranco de la Escurina de Petrer

Imagen del rescate realizado por los bomberos - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado este miércoles a dos senderistas afectados por el calor en el barranco de la Escurina, en el paraje de Caprala, que pertenece a Petrer, según fuentes del Consorcio Provincial de Alicante.

Uno de ellos ha sido auxiliado en estado grave por un golpe de calor y el otro estaba fatigado, pero se encontraba en mejor estado. Ambos han sido evacuados a la helisuperficie de la Policía Local, aunque solo el primero de ellos ha sido trasladado al hospital, han apuntado las mismas fuentes.

El Consorcio ha recibido el aviso del suceso a las 11.59 horas y para esta intervención, que ha finalizado sobre las 13.03, ha movilizado un helicóptero y un grupo especial de rescate.