Rescatan en aguas de Alicante a 18 migrantes, cuatro de ellos menores, que iban en dos pateras

ALICANTE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 personas migrantes argelinas, entre las que hay cuatro menores de edad, que iban en dos pateras han sido rescatadas en aguas de Alicante en los últimos días, según ha podido saber Europa Press.

El primer caso ocurrió el pasado viernes 16 de octubre, cuando un pesquero halló a 57 millas al este de Alicante una embarcación precaria con once personas, dos de ellas menores, que tenían síntomas de deshidratación.

Por su parte, el sábado 17 fue localizada una segunda patera frente a Serra Gelada. A bordo se encontraban siete personas migrantes, incluidos otros dos menores de edad, y fueron trasladados al puerto de Alicante.