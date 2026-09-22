Rescatan a una ciclista lesionada en el Monte Picayo, en Puçol

Imagen del rescate - CONSORCIO PROVINCIAL

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado este martes a una ciclista en el Monte Picayo, en la localidad valenciana de Puçol, según han informado desde el citado cuerpo.

El suceso se ha notificado sobre las 10.30 horas de este martes, alertando de una ciclista herida con lesiones en la pierna. Hasta el lugar, el Consorcio ha movilizado un equipo de rescate GERA con un helicóptero MV6-R, junto a bomberos de Sagunt y un sargento.

Los efectivos del Consorcio han rescatado a la ciclista herida, que ha sido trasladada en helicóptero al Hospital de Sagunt.