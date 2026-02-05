Rescatan a dos personas atrapadas tras derrumbarse el piso superior en una casa de dos alturas en Elda

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

ALICANTE 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado a dos personas que se habían quedado atrapadas tras derrumbarse el piso superior en una casa de dos alturas en la localidad alicantina de Elda.

Bomberos han recibido un aviso relacionado con el derrumbe del piso superior y se han trasladado hasta el lugar indicado, donde han rescatado y evacuado a dos personas.

En concreto, hasta la zona se han desplazado cinco dotaciones de Bomberos de Alicante, medios de Policía Nacional y un SVB de la Generalitat.