El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos de interés por quinta vez en el 2%

El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos de interés por quinta vez- BORIS ROESSLER

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves cumplir con el guion y mantener de nuevo sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

Tal y como daban por descontado los mercados, el BCE ha optado por seguir a la espera después de detener en junio de 2025 el ciclo de flexibilización, que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva.

"El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE. Su evaluación actualizada vuelve a confirmar que la inflación debería estabilizarse en nuestro objetivo del 2% a medio plazo", ha explicado el instituto emisor.

"La economía sigue mostrando capacidad de resistencia en un entorno mundial difícil. El bajo nivel de desempleo, la solidez de los balances del sector privado, la ejecución gradual del gasto público en defensa e infraestructuras y los efectos favorables de las anteriores bajadas de los tipos de interés están respaldando el crecimiento", ha añadido.

No obstante, el banco central ha destacado que las perspectivas son "aún inciertas" debido a la actual incertidumbre relacionada con las guerras comerciales y las tensiones geopolíticas.

El BCE ha insistido en que cuenta con la "determinación" de estabilizar la inflación en el objetivo del 2% a medio plazo, para lo que se aplicará un enfoque dependiente de los datos a la hora de fijar los tipos reunión a reunión. De ser necesario, se haría uso del Instrumento para la Protección de la Transmisión.

Las futuras decisiones se basarán en la valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. El organismo ha descartado comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

En cuanto a los programas de compra de activos (APP) y el de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), el BCE ha indicado que el tamaño de las carteras siguen reduciéndose a un ritmo "mesurado y predecible" al haberse dejado de reinvertir el principal de los valores que van venciendo.

DATOS DE INFLACIÓN

La tasa de inflación de la eurozona se situó en enero en el 1,7% interanual, tres décimas por debajo del dato del 2% registrado en diciembre, lo que representó la menor subida del coste de la vida desde septiembre de 2024.

Al descontar el impacto de la energía, la inflación se redujo una décima, hasta el 2,3%. De excluirse, además, el coste de los víveres, alcohol y tabaco, la subyacente se moderó una décima, al 2,3% también.

Entre los países de la UE, los mayores aumentos correspondieron a Eslovaquia (4,2%), Croacia (3,6%) y Grecia y Lituania (2,8%). Por contra, las menores subidas se observaron en Francia (0,4%), Finlandia e Italia (1%) y Bélgica (1,4%).