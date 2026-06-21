Rescatan a dos personas en la ruta de los Puentes Colgantes de Chulilla

1098113.1.260.149.20260621113448 Rescate en Chulilla (Valencia) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han llevado a cabo el rescate de dos personas que sufrieron indisposición cuando se encontraban en la ruta de Los Puentes Colgantes de la localidad de Chulilla.

Según detalla el organismo, el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), con el helicóptero MV6-R del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, intervino este sábado en el rescate.

Los dos excursionistas se encontraban indispuestas en la ruta de Los Puentes Colgantes de Chulilla. Fueron transportados vía aérea a la helisuperficie donde fueron transferidas a medios sanitarios, detalla el cuerpo de bomberos.