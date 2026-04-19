Rescatan a una escaladora en Finestrat tras una caída en la que se lesiona ambos tobillos - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una escaladora fue rescatada ayer tras sufrir una caída mientras ascendía por la vía Julia del Puig Campana, en Finestrat (Alicante), donde se golpeó en los pies y se lesionó ambos tobillos.

La actuación se produjo cuando una cordada de tres escaladores subía por la vía Julia. A la altura del tercer largo, una de las integrantes se cayó y se golpeó en los pies, lo que le provocó lesiones en ambos tobillos. Sus compañeros consiguieron descenderla hasta la segunda reunión, donde esperaron la llegada de los equipos de rescate, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso se recibió a las 13.37 horas y la intervención finalizó a las 14.58 horas. Hasta el lugar se desplazó el helicóptero Alpha 1 junto con el Grupo Especial de Rescate (GER). La operación "no fue sencilla", ya que fue necesario montar una grúa de gran longitud y sortear algunos árboles, además de la presencia de otros escaladores en la zona, han explicado desde el Consorcio.

Finalmente, la herida fue izada hasta el helicóptero y trasladada a la helisuperficie de Finestrat, donde fue transferida a un recurso sanitario.