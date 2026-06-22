Rescatan a un gato atrapado arriba de una palmera en Jacarilla - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han rescatado a un gato que estaba atrapado arriba de una palmera en la localidad alicantina de Jacarilla.

El gato, que fue rescatado este pasado domingo, se encontraba agarrado al tronco de la palmera, sin opción de poder descender por sus propios medios, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Ya con el felino en tierra y a salvo, los bomberos de Orihuela (Alicante) comprobaron que estaba sano.