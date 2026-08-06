Rescatan un gato que había caído a un patio interior de un edificio en València

Los Bomberos de València han rescatado este jueves a un gato que había caído al patio interior de un edificio. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de València han rescatado este jueves a un gato que había caído al patio interior de un edificio.

A requerimiento de la Policía Local, los bomberos han acudido al lugar, donde los vecinos de la planta baja, con el fin de poder realojar el rescate con seguridad, han facilitado a los efectivos el acceso a sus domicilios. Esto ha permitido utilizar un salabre desde el interior y capturar al felino sin causarle daños.

Una vez rescatado, el animal ha sido entregado al servicio de Bienestar Animal, que se ha encargado de su traslado al Centro de Benimàmet para su valoración y cuidados.

En la intervención ha participado el FRF-1, el furgón de rescate de fauna del Parque Sur, un vehículo específicamente habilitado para este tipo de actuaciones.

Desde el Ayuntamiento de València agradecen la colaboración de los vecinos, cuya ayuda ha sido "fundamental para que el rescate se haya realizado de forma rápida y segura".