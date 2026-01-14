Rescatan con helicóptero a dos escaladores en el Puig Campana en Finestrat (Alicante)

Rescatan con helicóptero a dos escaladores en el Puig Campana en Finestrat - CPBA

ALICANTE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han rescatado con helicóptero este martes por la tarde a dos escaladores a unos 300 metros de altura en el espolón central del Puig Campana, en el municipio de Finestrat.

Ambos avisaron debido a su agotamiento y porque se estaban acabando las horas de sol. Por este motivo, los bomberos desplegaron un operativo para realizar un rescate ágil que culminara cuando todavía hubiera luz.

Según han explicado fuentes del CPBA, los bomberos, una vez llegaron a los escaladores, los remontaron con grúa hasta el helicóptero y, posteriormente, fueron trasladados hasta el parque de San Vicente. El aviso se recibió a las 17.03 y la intervención finalizó a las 18.40 horas.