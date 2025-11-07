Rescatan en helicóptero a una excursionista de 78 años por un posible infarto cerca de la Font Roja en Ibi (Alicante)

Rescatan en helicóptero a una excursionista de 78 años por un posible infarto en la Font Roja en Ibi - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado en helicóptero a una mujer excursionista de 78 años por un posible infarto, cuando se encontraba cerca de la Font Roja, en la localidad de Ibi.

Los bomberos han recibido el aviso este viernes sobre las 14.04 horas y han movilizado al grupo de rescate a la Cruz de Teixereta, en Ibi, ha indicado el Consorcio.

Al localizar a la mujer, estaba con un grupo excursionista numeroso y ha recibido una primera atención médica. Posteriormente, la afectada ha sido trasladada en helicóptero al parque de Sant Vicent, donde ha sido transferida a un SAMU.