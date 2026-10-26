Rescatan con helicóptero a un perro que se enriscó en el monte siguiendo a unas cabras en Polop (Alicante)

Rescate del animal - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado con helicóptero a un perro que se enriscó en el monte Ponoig, en la localidad alicantina de Polop, subiendo la montaña siguiendo a unas cabras, según fuentes del Consorcio Provincial de Alicante.

Los hechos ocurrieron este domingo y el cuerpo de seguridad recibió el aviso del suceso a las 12.40 horas. La intervención, que finalizó a las 16.05, llegó después de que el dueño del animal no pudiera seguirlo en su ascenso.

Una vez localizado el can, un rescatador descendió en grúa desde el helicóptero y pudo remontarlo una vez puesto el arnés de rescate para animales. Fue devuelto a su dueño en buen estado en el parque de Benidorm.