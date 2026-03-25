Rescatan la historia "invisible y olvidada" de Trinidad Garrigues Ortí, vecina de Torrent fusilada por el franquismo

La asociación Un Torrent de Dones rescata la histoiria "invisible y olvidada durante décadas" de Trinidad Garrigues Ortí, una vecina que fue fusilada por el régimen franquista a los 35 años. - REMITIDA UN TORRENT DE DONES

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Un Torrent de Dones rescata la historia "invisible y olvidada durante décadas" de Trinidad Garrigues Ortí, una vecina que fue fusilada por el régimen franquista a los 35 años y cuyo nombre hasta ahora "simplemente aparecía en algún listado de las personas que fueron represaliadas en el Paredón de Paterna, aunque se desconocía hasta la fosa en la que acabó enterrada".

Ahora, Trinidad recibirá un homenaje el próximo 17 de abril en el Museu Comarcal de l'Horta Sud. El colectivo feminista ha decidido sacar a la luz el relato de esta mujer, madre de tres hijos, "que fue injustamente detenida junto a la Torre de Torrent, tras sufrir un altercado con el guarda, cuando estaba esperando para visitar a su marido, encarcelado allí".

La vecina, que no tenía ningún tipo de antecedentes políticos, acabó en la Cárcel de Mujeres de València y finalmente fue fusilada el 17 de agosto de 1939 en Paterna tras un juicio sumarísimo.

Trinidad Garrigues Ortí es, por tanto, "una de las 2.238 personas a las que el franquismo arrebató la vida en el Terrer de Paterna, de las que solo 19 eran mujeres, según las diversas investigaciones que se han realizado por parte de especialistas en memoria histórica y colectivos de familiares de las víctimas", explica la entidad en un comunicado.

Un Torrent de Dones ha investigado la trayectoria de esta mujer, a través de registros civiles en Torrent y Paterna, censos, archivos parroquiales y el Ministerio del Interior, hasta reconstruir una parte de su trayectoria y su árbol genealógico, lo que ha permitido localizar a sus descendientes.

"Ha sido una investigación sin descanso que todavía continúa abierta para sacar del olvido a esta mujer torrentina a la que la dictadura segó la vida de una manera totalmente injusta. Una mujer a la que la historia ha silenciado y que merece ser rescatada del ostracismo y reconocida", defiende la presidenta de Un Torrent de Dones, Mariví Andreu.

Trinidad Garrigues nació en Torrent el 9 de junio de 1903, en el seno de una familia que vivía en la calle Toledo. Tuvo dos hermanas y dos hermanos, estos últimos también detenidos durante la postguerra. Se casó con Francisco Escorihuela Llorca y tuvieron tres hijos, Francisco, Trinidad y Carmen. La tercera murió a los pocos años de nacer. Los dos primeros tenían corta edad cuando su madre fue detenida y fusilada, y ya han fallecido. Dos nietas y tres nietos residen actualmente en Torrent, Aldaia y Riba-roja, algunos de los cuales también desconocían la historia familiar.

"LO TENÍA CALLADO"

"Mi madre --en referencia a la hija de Trinidad-- sufrió mucho y siempre he estado un poco triste. Se le notaba en los ojos. Nunca nos lo contó a nosotros, lo tenía callado. Pero cuando enfermó, un día me contó que su madre un día fue a llevar comida a su marido, que estaba encerrado en la Torre de Torrent y un soldado le dio una palmada, y ella le respondió con otra bofetada, por lo que la fusilaron", explica Trinidad Mateu Escorihuela, nieta de Trinidad.

"No teníamos conocimiento de algunos actos, ni siquiera de la historia y nos hemos enterado gracias al trabajo que ha realizado Un Torrent de Dones, al que queremos agradecer este rescate de información", añade Gaspar Mateu Escorihuela, otro de los nietos de Trinidad.

Un Torrent de Dones se reunió hace unos días a los descendientes y visitó en Torrent el punto, donde se hallaba la casa familiar, en la calle Toledo, además de conversar con ellos sobre la vida de su abuela y sobre el acto de homenaje que se prepara.

El tributo a Trinidad Garrigues Ortí se desarrollará el día 17 de abril en el Museu de l'Horta Sud, en un acto abierto a la ciudadanía que dará comienzo a las 19,30 horas y en el cual se contará con la actuación del Cor.Dona.Veu, además de tener la presencia de representantes de la tercera y cuarta generación de la familia.