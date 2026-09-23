Rescatan a un hombre que se cayó escalando al soltarse un anclaje en Peñas del Marín, en Elda

Rescate en Alicante - BOMBEROS

ALICANTE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado a un hombre de 44 años que se había caído cuando escalaba en Peñas del Marín, en Elda (Alicante), tras soltarse un anclaje.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, el incidente tuvo lugar este martes por la tarde, sobre las 19.30 horas, y hasta la zona se movilizó tanto el GER como el Parque de Elda para llegar hasta el accidentado por tierra.

Una vez que los efectivos localizaron al hombre, comprobaron su estado y observaron una posible fractura de cadera que le podía afectar a la pelvis.

Por ello, los bomberos le inmovilizaron en la camilla de rescate e iniciaron el porteo del accidentado hasta la zona donde le esperaba el SAMU para su traslado al hospital. En todo momento colaboró la Policía Local de Elda durante el transcurso del operativo.