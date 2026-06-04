Rescatan a un hombre que se estaba ahogando en la playa de la Torre de Almassora

1093292.1.260.149.20260604211120 Imagen del rescate - CONSORCIO

CASTELLÓ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón han rescatado a un hombre que estaba ahogándose en la playa de la Torre de la localidad castellonense de Almassora.

Según ha informado el Consorcio, el aviso se ha recibido sobre las 18.15 horas de este jueves.

Por parte del Consorcio se han movilizado una dotación de bomberos, una unidad de mando y un equipo de la Unidad de Rescate Acuático (URA) con embarcación de rescate del Consorcio. Junto a ellos, una patrullera de la Guardia Civil, una embarcación y helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, Policía Local, Guardia Civil y SAMU.

A la llegada de los bomberos, Policía y vecinos de la zona han informado de que habían dejado de divisar a la persona, con lo que se ha procedido a una operación de rastreo, terrestre, marítimo y aéreo.