Rescatan a un menor de 13 años tras sufrir un accidente de bicicleta en Banyeres de Mariola

Archivo - Helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) en imagen de archivo - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE
ALICANTE, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Alicante han rescatado este sábado a un menor, de 13 años, que ha sufrido un accidente de bicicleta en la localidad alicantina de Banyeres de Mariola, según han informado fuentes de este cuerpo.
El suceso se ha notificado sobre las 13 horas. Al parecer, el adolescente de 13 años ha padecido un accidente con una bicicleta de montaña. Ante el pronóstico inicial, que era "grave" por traumatismo craneal, se ha movilizado el helicóptero de rescate MV-9R con médico y rescatistas del Consorcio.
Una vez localizada la víctima, el equipo ha procedido a su estabilización, colocación de collarín cervical y administración de tratamiento farmacológico por parte del médico.
El adolescente se ha sentido desorientado y confuso, por lo que posteriormente ha sido evacuado a la helisuperficie de Alcoy para su traslado al Hospital Virgen de los Lirios.