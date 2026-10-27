Rescatan a un motorista tras un accidente en una pista forestal en Serra

Archivo - Camión del Consorcio de Bomberos - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado a un motorista que sufrió un accidente en una pista forestal a la altura de Serra (Valencia), según ha informado este cuerpo de seguridad.

El incidente tuvo lugar este lunes, sobre las 13.30 horas, en el camino de Serra a Segart, han concretado las mismas fuentes.

Un motorista sufrió un accidente en la pista forestal y los efectivos lo tuvieron que rescatar con el helicóptero MV6-R y fue trasladado hasta el Hospital de Sagunt.

En el operativo de rescate, además del helicóptero, participó el GERA, un sargento de Sagunt y la BRIFO del Consorcio.