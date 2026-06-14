Rescatan a un motorista tras chocar contra un coche en Cortes de Pallás

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 14 junio 2026 16:48
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   VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado este domingo a un motorista que ha sufrido un accidente con un coche en la localidad valenciana de Cortes de Pallás, según ha informado este cuerpo.

   De acuerdo a las mismas fuentes, el motorista ha resultado herido tras el accidente y ha quedado atrapado en el fondo de la cuneta de la carretera.

   Hasta el lugar se han desplazado un grupo de rescate GERA y un helicóptero MV6-R del Consorcio, además de un médico.

   El motorista ha sido estabilizado por el personal médico. Posteriormente, ha sido evacuado vía aérea al Hospital La Fe de València.

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