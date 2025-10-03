Nueve heridos, entre ellos cuatro menores, en el incendio de una finca de Gandia

Bomberos rescatan a seis personas por el fuego, que ha afectado a una finca próxima

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

Un total de nueve personas, entre ellas cuatro menores, han resultado heridas en el incendio declarado en una finca de la localidad valenciana de Gandia.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el fuego se ha originado sobre las 6 horas en el bajo de una finca de la calle Castella la Manxa de Gandia y hasta la zona se han desplazado cuatro dotaciones de Gandia y Oliva y el sargento de Gandia.

A la llegada de los bomberos, el incendio ya estaba totalmente desarrollado y el fuego subía hacia la primera y segunda planta del edificio.

Durante la intervención, los efectivos han rescatado a seis personas, entre ellas, una mujer del piso afectado, que ha sido extraída con capucha de rescate. También otros tres ocupantes de otras plantas del edificio, quienes han salido en un vehículo de altura.

De la finca de al lado, los bomberos han rescatado con una capucha de rescate a dos personas mayores por el hueco de la escalera, afectada por el humo.

En total, hay nueve personas heridas que han sido atendidos por los medios sanitarios desplazados a la zona: una unidad del SAMU, dos unidades SVB, una ambulancia convencional y equipo médico de Atención Primaria, tal y como ha concretado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Ocho de ellas han sido asistidas por inhalación de humo y, otra, por inhalación de humo y quemaduras. Todas ellas han sido trasladadas al Hospital Francesc de Borja de Gandia. Los afectados son un hombre de 50 años, cuatro mujeres de entre 23 y 62 años, y cuatro menores de edad.

En estos momentos permanecen ingresados en el hospital gandiense con pronóstico reservado una mujer de 39 años y uno de los menores. El resto han sido de alta, a excepción de la mujer de mayor edad, que ha sido trasladada posteriormente al Hospital La Fe de Valencia. Se trata de la persona asistida por inhalación de humo y quemaduras y permanece ingresada con pronóstico reservado.