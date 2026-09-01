Rescatan a tres zorros de una balsa en Mutxamel

Imagen de bomberos (i) y de zorros rescatados (d) - MONTAJE A PARTIR DE IMÁGENES DEL CPBA

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han rescatado este lunes a tres zorros que estaban atrapados dentro de una balsa en el municipio de Mutxamel.

Los tres animales, que ya se encuentran en un centro de recuperación de especies, cayeron al fondo de la instalación, que estaba sin agua, ha informado el cuerpo de seguridad a través de la red social X.

Los bomberos instalaron unas cuerdas y escaleras para poder sacar a los zorros, que finalmente pudieron ser rescatados por los profesionales. "Final feliz para esta historia", ha apuntado el CPBA.