La reserva hídrica de los embalses del Segura aumenta al 19,7% y los del Júcar se mantienen en el 49,7%

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses del Segura se ha incrementado un 0,8 por ciento en los últimos siete días, hasta el 19,7% actual; mientras que la de los del Júcar se mantiene respecto a la semana pasada en el 49,7%.

Así lo muestran los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

En cuanto al Segura, cuenta con 225 hectómetros cúbicos (hm3), nueve más que la semana anterior. Se sitúa por encima de la media del año pasado, que era de 206 hm3; pero por debajo de la media de los últimos diez años, de 300 hm3.

Por su parte, los embalses de la cuenca del Júcar tienen en estos momentos 1.414 hm3, la misma cantidad que hace siete días. En relación al pasado año se sitúa por encima, de la media de 1.355 hm3; y también es superior a la de la última década, que es de 1.190 hm3.

A nivel nacional, la reserva hídrica almacena 28.786 hectómetros cúbicos y está al 51,4% de su capacidad. Esto supone 38 hm3 más que la semana pasada, es decir, el 0,1% de la capacidad total actual de los embalses.

En comparación, los embalses están prácticamente al mismo nivel que el año pasado --cuando la reserva hídrica estaba al 51,6% con 28.952 hm3-- y 6,7 puntos por encima de la media de la última década para estas fechas --cuando los embalses estaban al 44,7% con 25.976 hm3.

Esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, donde se han registrado 32,7 litros por metro cuadrado (l/m2). Además, la vertiente atlántica está al 52% mientras que la mediterránea se encuentra al 49,2%.

Las cuencas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (65,8%), el Cantábrico Occidental (55,5%), el Miño-Sil (54,5%), las Cuencas internas del País Vasco (71,4%), el Duero (51,9%), el Tajo (56,2%), el Guadiana (57,5%), el Tinto, Odiel y Piedras (63,8%), el Ebro (52,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (72,5%).

Por debajo del 50% están Galicia Costa (47,1%), Guadalete-Barbate (40,8%), el Guadalquivir (41,2%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,6%), el Júcar (49,7%) y el Segura, que sigue a la cola y está al 19,7% de su capacidad.