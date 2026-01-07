La reserva hídrica de los embalses del Segura crece hasta el 26,1% y la del Júcar hasta el 51,5%de su capacidad

Archivo - Imagen de un embalse. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses del Segura se ha incrementado un 1,5 por ciento en en la última semana, hasta el 26,1% actual, mientras que la de los del Júcar ha aumentado hasta el 51,5%.

Así lo muestran los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) difundidos este miércoles y consultados por Europa Press.

En cuanto al Segura, cuenta con 297 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 1.140. Se sitúa por encima de la media del año pasado, que era de 244 hm3, pero por debajo de la media de la última década (326 hm3).

Por su parte, los embalses de la cuenca del Júcar tienen en estos momentos 1.467 hm3, cantidad superior a la última semana, de una capacidad total de 2.846. En relación al pasado año se sitúa por encima de la media de 1.420 hm3, y también es superior a la de la última década (1.275 hm3).

A nivel estatal, la reserva hídrica española está al 56,6% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.744 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 190 hm3 (el 0,3 % de la capacidad total actual de los embalses).

Las precipitaciones, por su parte, han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Ceuta con 95,2 mm (95,2 l/m2).

Las cuencas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (71,2%); el Cantábrico Occidental (55,1%); el Miño-Sil (61,6%); Galicia Costa (69,7%); las Cuencas internas del País Vasco (81%); el Duero (55,4%); el Tajo (62,1%); el Guadiana (61%); el Tinto, Odiel y Piedras (89,5%); el Júcar (51,5%); el Ebro (57,8%); las Cuencas internas de Cataluña (84,9%) y la Cuenca Mediterránea Andaluza (51,1%).

Por debajo del 50% está el Guadalete-Barbate (48,1%); el Guadalquivir (46,4%) y el Segura (26,1%).