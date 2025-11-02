Respaldo "total" de dirigentes del PPCV a Pérez Llorca como opción transitoria en la Generalitat si Mazón renuncia

Archivo - El secretario general del PPCV, Juanfran Llorca, durante una entrevista para Europa Press. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA/MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La opción de que el secretario general del Partido Popular de la Comunitat (PPCV), Juanfran Pérez Llorca, esté de forma transitoria al frente de la Generalitat si se produce la salida del 'president', Carlos Mazón, cuenta con respaldo "total" de las direcciones provinciales de los 'populares' valencianos, según aseguran a Europa Press fuentes de la formación.

Los acontecimientos de las últimas semanas, con sucesos relativos a la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, y, especialmente, lo ocurrido en el funeral de Estado, donde familiares de víctimas mortales de las inundaciones increparon a Mazón, han provocado movimientos en las filas del PP.

Uno de ellos es la propuesta de que el actual presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, como hombre "de consenso" del PPCV ante un posible relevo de Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato a la Generalitat.

Según explicaron fuentes de la formación en la Comunitat Valenciana, el viernes se produjo una reunión en la que estuvieron presentes el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales --Vicent Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón--. Del encuentro habría salido como nombre "de consenso" el de Vicent Mompó, según estas fuentes, que apuntan que esta posición se ha trasladado a la dirección nacional.

Estas mismas fuentes --que señalan que Mazón estaría "alineado" con la decisión de los presidentes provinciales y que solo él sabe cuál será su futuro-- ven con muy buenos ojos que Pérez Llorca, que, a diferencia de Mompó, es diputado autonómico (de hecho, es el síndic del grupo parlamentario) se ponga al frente del gobierno de manera transitoria, como vía lógica para llevar a cabo esta hoja de ruta para la transición.

Sin embargo, la dirección nacional del PP ha optado por guardar silencio hasta el momento sobre el futuro político del presidente de la Generalitat y el paso del PPCV proponiendo a Mompó como sucesor.

CATALÁ Y LAS 'QUINIELAS'

Algunas fuentes consultadas por Europa Press sostienen que Mompó "seguramente" no es el candidato que había pensando Génova como posible relevo de Mazón. En los últimos meses el nombre que aparecía en las quinielas era la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá. También hay dudas sobre si este paso ha "sentado bien" en el cuartel general del PP en Madrid.

Por lo pronto, la cúpula del PP que preside Alberto Núñez Feijóo guarda silencio y no se ha pronunciado sobre la propuesta de Mompó como sucesor. "Puede que a Génova no le haya sentado bien este movimiento pero estamos en un polvorín y hay que tomar decisiones porque esto no se sostiene", aseguraba este sábado a Europa Press un dirigente valenciano.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PP

En este contexto, este lunes, Feijóo presidirá la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

En los últimos días, cada vez más voces han defendido en privado que "al menos" anuncie que no repetirá como candidato de PP en las próximas elecciones autonómicas, según fuentes de la formación.