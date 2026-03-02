El responsable del Consorcio de Bomberos a la jueza de dana: "No estábamos pendientes de Mazón. Ya estaba la consellera"

Archivo - Carlos Mazón en imagen de archivo - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no estuvieron pendientes del entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón: "Los que estábamos allí no estábamos pendientes del señor Mazón. El señor Mazón no tenía que estar allí. Ya estaba la consellera".

Así se ha pronunciado Mascarell en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja encargada de investigar la gestión de la dana, en un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo ha explicado que el día de la dana, sobre las 14 horas, le llamó el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, para advertirle de que estaba lloviendo mucho en la zona y para pedirle efectivos. Y este mensaje él se lo trasladó a José Miguel Basset, exjefe de Bomberos.

Al rato, el testigo recibió una nueva llamada del alcalde de Utiel para reclamarle el personal y entonces decidió ir hacia la localidad. En ese momento todavía no tenía conocimiento de la convocatoria del Cecopi.

En el trayecto hacia Utiel, Mascarell recibió una llamada de Basset en la que le dijo que no fuera a Utiel porque se iban a reunir en L'Eliana en el Cecopi, así que cambió su ruta y se dirigió hasta el lugar.

Dentro del Cecopi, el testigo se ha referido al primer Es Alert que se mandó a la población, a las 20.11 horas, y ha señalado que "se habló de que había que subir a las plantas altas, pero no recuerdo quién". Preguntado, entonces, por el motivo por el que esa petición no se puso en el mensaje, ha dicho que lo desconocía.

Sobre el papel de Mazón, el testigo ha indicado que no estaban pendientes de él en el Cecopi: "Los que estábamos allí no estábamos pendientes del señor Mazón. Mazón no tenía que estar allí. Ya estaba la consellera".