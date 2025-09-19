Restablecida la circulación por la N-332 en Gandia tras la colisión de un camión contra un puente

Restablecida la circulación en los dos sentidos de la N-332 en Gandia tras el accidente del camión - ALEX OLTRA

VALÈNCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación por la N-332 en Gandia (Valencia) se ha restablecido este viernes en ambos sentidos de la vía después del accidente en el que un camión colisionó contra un puente en la madrugada del miércoles al jueves, que obligó a cortar la carretera.

La reapertura al tráfico se ha llevado a cabo al evolucionar favorablemente los trabajos para solucionar las consecuencias de la coalición, informa el Ayuntamiento de Gandia.

También se ha reabierto el acceso a la playa por la carretera de la Sèquia del Rei, aunque solo en sentido de entrada. Paralelamente se ha activado un dispositivo especial para facilitar la salida.

El siniestro se produjo sobre las 1.40 horas del jueves, cuando un camión chocó accidentalmente mientras circulaba por debajo del puente de la carretera que va hacia la playa de Gandia. Quedó afectada la estructura del puente, así como un turismo y una moto. Obligó al cierre total e inmediato al tráfico de la N-337 entre los kilómetros 0 y 1,5, y de la N-332 entre los kilómetros 225 y 226.

La restitución completa del puente tardará varias semanas. El Ministerio de Transportes trabaja en la localización de los materiales y vigas necesarios, en un contexto en que se están ejecutando numerosas reparaciones a la provincia de Valencia a raíz de la dana. Los trabajos se realizarán principalmente en horario nocturno para reducir el impacto en la circulación de la N-332, según explicó este jueves el departamento estatal.