Resuinsa reivindica la profesionalización y la innovación de las empresas familiares en su 50 aniversario

El CEO de Resuinsa, Felix Martí, la arquitecta e interiorista Teresa Sapey y de la chef y estrella Michelin Begoña Rodrigo durante la celebración del 50 aniversario - RESUINSA

VALENCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa textil valenciana Resuinsa ha celebrado su 50 aniversario y el centenario del grupo en un acto en el que se ha repasado la evolución de la compañía y ha puesto en valor la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización como algunos de los pilares que han marcado su crecimiento durante las últimas décadas.

El CEO de Resuinsa, Félix Martí, ha reivindicado la profesionalización, la modernización y la capacidad de adaptación como claves para garantizar el futuro de las empresas familiares. Asimismo, ha recordado que la compañía nació como una firma especializada en textiles para hostelería dentro de un grupo familiar y, con el paso de los años, se fue consolidando una identidad propia hasta convertirse en uno de los principales referentes del sector.

"Cuando me hice cargo de la dirección en 1996, Resuinsa era el cuarto o quinto suministrador de textiles para hostelería en España. Hoy somos el referente en el mercado nacional y uno de los actores relevantes en el ámbito internacional", ha señalado Martí.

Actualmente, la compañía está presente en más de 150 países y cuenta con empresas propias en América, África y Asia, fruto de una estrategia de internacionalización desarrollada durante las últimas décadas.

La compañía superó los 51 millones de euros de facturación en 2025, casi un 11% más que en el año anterior en un ejercicio que confirma su crecimiento sostenible, ya que el 60% de la facturación corresponde al mercado nacional, donde mantiene una presencia "histórica" y una relación estrecha con hoteles independientes y grandes cadenas.

El 40% restante procede del negocio internacional con una fuerte implantación en América, especialmente en Latinoamérica y Estados Unidos, que representa un 62%. Además, cuenta con una actividad muy consolidada en Europa, Oriente Medio y África, que supone el otro 38%.

ECONOMÍA CIRCULAR

Durante su intervención, Martí ha destacado también la importancia que han tenido los clientes en la evolución de la empresa y ha asegurado que gran parte de los avances desarrollados por la compañía han surgido de las necesidades planteadas por el propio sector hotelero.

En este sentido, ha subrayado la apuesta de Resuinsa por la innovación y la sostenibilidad, destacando proyectos como Circularis, la primera colección de ropa de baño fabricada parcialmente a partir de textiles desechados por hoteles.

En la celebración del aniversario ha reunido a más de 200 representantes del sector hotelero, empresarial e institucional y ha contado con la participación de la arquitecta e interiorista Teresa Sapey y de la chef y estrella Michelin Begoña Rodrigo, quienes han reflexionado, junto a Martí, sobre los retos de futuro de la hostelería en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad y la creación de experiencias para el cliente.

El CEO de Resuinsa ha puesto en valor el papel de las empresas familiares y la importancia del relevo generacional para garantizar su continuidad y crecimiento en el futuro. La celebración ha coincidido además con el centenario de la trayectoria empresarial de la familia Martí, cuyos orígenes se remontan a hace cien años, cuando Mateo Martí viajó a Barcelona para aprender el oficio textil y regresó a Montaverner para fundar los orígenes del grupo.