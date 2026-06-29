Los resultados económicos de Valenciaport crecen en 2025 más de un 8% y rozan los 163 millones de euros

Imagen de contenedores en el Puerto de València - VALENCIAPORT

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valenciaport ha cerrado las cuentas anuales del ejercicio 2025 con un importe neto de cifra de negocio consolidado de más de 163 millones de euros, lo que representa un crecimiento superior al 8 por ciento, respecto al año anterior.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de València (APV), Mar Chao, ha dado a conocer estas cifras en el Consejo de Administración, celebrado este lunes en el Edificio del Reloj del Puerto de València, según ha informado la entidad en un comunicado.

El resultado consolidado antes de impuestos superó los 43 millones de euros, con un incremento del 47,8% con respecto al año anterior, fruto de un "esfuerzo de gestión y contención del gasto", según la APV.

El Consejo de Administración también ha aprobado la autorización de una operación financiera por importe máximo de 160 millones de euros, un crédito "necesario para la financiación del Plan de Inversiones correspondiente al período 2026-2030".

En otro orden de cosas, se ha resuelto otorgar la autorización a la empresa LCR Hispanica SA para la prestación del servicio comercial de maniobras en líneas férreas y cualquier otro relacionado con las operaciones del tren, en los puertos de València y Sagunto. Con esta autorización, Valenciaport ya cuenta con once empresas ferroviarias operando en sus instalaciones.

La APV ha recordado que, hasta mayo de 2026, un total de 2.187 trenes han circulado por las instalaciones de la APV, lo que supone 1.173.481 toneladas de mercancías y un incremento del 19 %, lo que trasladado a contenedores supone 125.352 unidades, un 17 % más.

PUERTO DE SAGUNTO

Por otra parte, las instalaciones del Puerto de Sagunto siguen mejorando su capacidad, con la autorización de una modificación de la concesión administrativa otorgada a Terminal Marítima de Graneles Sagunto SL. Se trata de una modificación "no sustancial" que permitirá ampliar en 3.376 metros cuadrados la superficie que la concesionaria tiene en el Muelle Sur Uno y el Muelle Norte Dos.

El Consejo también ha aprobado la revisión de la valoración de terrenos y agua de la zona de servicio del Puerto de Sagunto, tras haber finalizado el trámite de información pública y audiencia a los interesados.

El Consejo de Administración ha acordado prorrogar el convenio entre la Universitat Politècnica de València (UPV) y Valenciaport para el desarrollo del Máster en gestión portuaria y transporte intermodal y de los cursos anexos de especialidad en gestión portuaria, transporte intermodal, transporte marítimo y transporte terrestre. Esta prórroga tiene una duración de cuatro años.

Asimismo, se ha acordado ceder a la Fundación Valenciaport los derechos de explotación de este Máster universitario, así como de los cursos anexos para especialistas en gestión portuaria, transporte intermodal, transporte marítimo, transporte terrestre y gestión aduanera.

CAMBIOS EN CONSEJOS

El Consejo ha acordado la concesión de una excedencia forzosa a Luis Fernando Sánchez, que ha sido nombrado director de la Autoridad Portuaria de Alicante. Derivado de esta excedencia, se han aprobado cambios en los consejos de Infoport, en VPI Logística y en la responsabilidad del contrato del nuevo muelle de la ampliación norte del Puerto de València.

En concreto, Mar Chao ha informado al Consejo de la APV, de la incorporación a Infoport de la Jefa de Contenedores, Cristina Rodríguez. Y en relación a la nueva terminal el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha nombrado a la subdirectora de Infraestructuras, Manuela Gras, como responsable del contrato del muelle de contenedores, en sustitución de Luís Fernando Sánchez.

En esta misma línea, el Consejo ha tramitado cambios en los Consejos de Navegación y Puerto de los puertos gestionados por la APV, derivados de la salida de Salvador Navarro como vocal del Consejo de Administración y a la renovación de José Vicente Morata como integrante del mismo.

En este sentido, Morata ha sido designado como presidente del Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de València, mientras que la vicepresidencia ha recaído en Carlos Prades. Por su parte los consejos del Puerto de Sagunto y de Gandia serán presididos por Prades y Morata ostentará la vicepresidencia.

El Consejo de Administración también ha aceptado la solicitud de Boluda Corporación Marítima para la modificación no sustancial de la concesión de la que es titular en el Puerto de València por prórroga del plazo de ejecución de obras.