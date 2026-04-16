Retrasos en las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia por la avería de una unidad

Interior de un vagón de Metrovalencia, en la jornada de huelga de este jueves - FGV

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia registran retrasos durante la tarde de este jueves a causa de la avería de una unidad, según ha informado Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

La incidencia se ha producido sobre las 16.00 horas, el mismo día en que las otras cuatro líneas de metro --la 3, 5, 7 y 9-- han sufrido retrasos a primera hora de la mañana como consecuencia de haber tenido que interrumpirse durante aproximadamente una hora la circulación por problemas técnicos.

FGV ha tenido que interrumpir sobre las 07.00 horas la circulación entre Alboraia, Peris-Aragó y Alameda por una avería técnica en una jornada que coincide con la huelga convocada para este jueves, en la que se ofrecen servicios mínimos del 75%.

Desde la empresa pública han informado a mediodía de que el servicio de Metrovalencia estaba "prácticamente ya circulando con normalidad" tras los problemas técnicos que han causado retrasos e interrupciones por la mañana.

Además, ha indicado que se están respetando los servicios mínimos del 75 por ciento fijados por la huelga convocada por Semaf que, por su parte, ha cifrado el seguimiento de la movilización en el 100% y ha explicado que el 25% de los trenes se han visto afectados por la huelga y no circulan, un porcentaje que se corresponde con el establecido por los servicios mínimos.