Retrasos y modificación de recorridos en los autobuses de la EMT por la huelga general

Archivo - Imagen de un autobús de la EMT de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada para este miércoles está provocando retrasos y modificación de recorridos en los autobuses de la EMT de València, según ha informado la entidad en sus redes sociales.

Sobre los recorridos, EMT ha informado de modificaciones en las líneas 19, 31 y 92, han concretado.

Así mismo, se ha cortado la Avenida de la Malvarrosa y las líneas circulan por la calle Isabel de Villena a la Avenida de los Naranjos, han señalado.