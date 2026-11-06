'Retrato de una cerilla' y 'Tanit' exploran en la Mostra la presión del éxito y el tránsito a la madurez

Presentación de 'Retrato de una cerilla. - MOSTRA VALÈNCIA

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) - La diversidad temática y formal del cine producido en la Comunitat Valenciana se hace visible de nuevo hoy en la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, en su sección Finestra, con 'Retrato de una cerilla' y 'Tanit', dos largometrajes que exploran algunas de las experiencias que marcan nuestras vidas: la presión por alcanzar el éxito y el tránsito de la infancia a la madurez.

Así, García de Mateos dirige 'Retrato de una cerilla', un ensayo documental en primera persona que indaga en los límites de la autoexigencia y en las consecuencias de una cultura que convierte el esfuerzo constante en una medida del valor personal. Su capacidad para conectar con los espectadores y generar conversación en torno a una problemática plenamente contemporánea le valió el Premio del Público de DocsValència, según ha informado la Mostra en un comunicado.

Además aspira a los premios de Mejor largometraje documental y Mejor largometraje jurado joven de los Premis Lola Gaos de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual.

García de Mateos explica que el título "hace referencia a un objeto creado industrialmente para ser quemado; una vez acabas con uno, coges otro de la caja y sigues haciendo". La cineasta añade que, aunque el proyecto comenzó centrado en una sola persona, pronto entendieron que "para hacer un retrato hacen falta más de una cara", dotando a la obra de una dimensión plenamente coral.

A través de material de archivo, imágenes documentales y escenas coreografiadas, la película construye una reflexión íntima y colectiva sobre los mecanismos que alimentan la presión por rendir, superarse y no detenerse nunca. "Hemos asistido al cambio del paradigma laboral y hemos pasado a ser nuestros propios jefes y a exigirnos mucho más, estamos siempre pensando en la productividad en cualquier ámbito de nuestra vida y nos hemos vuelto adictos a la autoexigencia", explica la directora en el festival.

El tiempo ahora, continúa, "lo pensamos en clave de inversión laboral, en cómo sacarle rendimiento a cada momento. La película invita así a revisar esos ideales de productividad y superación que atraviesan tanto la experiencia individual como la colectiva".

La realizadora reconoce que el proyecto -nacido originalmente de un Trabajo de Fin de Máster (TFM)- ha conllevado "mucha autoexigencia" y "un año a tope para sacarlo adelante", por lo que confía en afrontar sus próximas producciones "con un poquito más de calma, escribiendo y pautando".

'TANIT': UNA FÁBULA SOBRE CRECER Y AFRONTAR LA PÉRDIDA

Por su parte, Pep Garrido propone una mirada muy diferente, en forma de fábula, sobre el paso de la infancia a la madurez: 'Tanit', nominada a mejor largometraje de los Premis Lola Gaos. Adaptación cinematográfica del relato homónimo de la escritora catalana Núria Albó, la película sigue a Tanit, una niña de diez años que vive en el entorno natural del Montseny y entabla amistad con Perona, una anciana que vive sola en el bosque y a quien los niños del lugar imaginan como una bruja.

Convertida en aprendiz de esta mujer enigmática, Tanit inicia una relación que transformará su manera de mirar el mundo. Al mismo tiempo, un acontecimiento familiar la obligará a enfrentarse a la pérdida y a madurar antes de tiempo.

Aunque adopta la forma de una historia de aventuras con ecos fantásticos, señala Garrido, la película aborda cuestiones universales "como el duelo, la ausencia y el aprendizaje emocional y se acerca a la mirada de la infancia sin simplificarla, reivindicando la capacidad de los espectadores más jóvenes para enfrentarse a historias complejas y a emociones que no siempre tienen respuestas fáciles".

El proyecto cuenta con la participación de las actrices Sara Espígul e Isabel Rocatti, junto a Sergio Caballero y Núria Molas, y está producido por Dacsa Produccions y Atiende Films. Rodada en catalán, la película es una coproducción entre València y Catalunya que conecta el audiovisual valenciano con una obra de referencia de la literatura juvenil catalana.

Con 'Tanit', Garrido lleva a la pantalla una historia que entiende crecer "no solo como un descubrimiento del mundo, sino también como el aprendizaje de sus contradicciones y pérdidas". Una fábula que, "bajo su apariencia de cuento de brujas, habla de la madurez, los vínculos familiares y la necesidad de encontrar herramientas para afrontar lo desconocido".