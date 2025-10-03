Retroalacant llena Las Cigarreras del ambiente de los años 70 a los 90 con expositores, música y juegos

ALICANTE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural de Las Cigarreras de Alicante acoge este sábado la novena edición de Retroalacant, la propuesta de ocio que pretende retrotraer a los visitantes a la época comprendida entre los años 70 y los 90 con expositores, talleres, juegos, música y charlas.

La iniciativa cuenta con el impulso de la Concejalía de Cultura, la organización de Librería Raíces y Cervezas Alhambra. Los asistentes dispondrán de 2.000 metros cuadrados con zonas recreativas, una treintena de stands, música, charlas y torneos arcade, entre otras actividades, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante la jornada habrá música de la época con DJ Inus y también un Scalextric de seis metros y cuatro pistas, además de un estand de la asociación Apple II & Macintosh España, que visita por primera vez la feria, y Mazinger Z, el robot de las estrellas.

También habrá un taller de chapas y circuitos, futbol-chapas y otros juegos tradicionales, así como una zona de recreativas, en colaboración con la Asociación Retromarcianitos, que se suma una vez más a este evento.

De otro lado, el consistorio ha explicado que en el estand de 'Videojuegos x alimentos' se podrán cambiar alimentos no perecederos por videojuegos y otros artículos y los productos irán dirigidos al Banco de Alimentos de Alicante.

Roland Perry, ingeniero encargado del diseño del Amstrad CPC, volverá a Retroalacant junto Mark Eric Jones, otro "pilar" en la creación del Amstrad CPC464, para hablar "de los entresijos de la aventura que ambos vivieron y los frutos del trabajo que legaron a la compañía fundada por Alan Sugar".