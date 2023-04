La retrospectiva de Jaime Hayon en el CCCC encara su última semana tras pasar de 126.000 visitas

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València encara los últimos días de la exposición 'Jaime Hayon. InfinitaMente' tras recibir más de 126.000 visitas.

Se trata de la primera gran retrospectiva sobre el Premio Nacional de Diseño 2021 que se celebra en España, disponible hasta el 16 de abril en las salas Ferreres y Goerlich del CCCC.

La muestra, producida por el Consorci de Museus y comisariada por Hayon Studio, reúne en un gran despliegue expositivo todo el universo del polifacético creador madrileño afincado en València, realizando un recorrido a través de los materiales, las herramientas, el proceso creativo, la inspiración y las referencias.

Hasta el momento han disfrutado de la exposición un total de 126.006 personas, lo que la convierte en la segunda muestra más visitada en la historia del CCCC solo por detrás de 'The multicolored equilibrium between animals and humans', dedicada a Okuda San Miguel, que consiguió acercar a casi 150.000 personas en 2018.

"Nos alegra confirmar el éxito de visitantes de esta exposición dedicada a uno de los creadores más destacados de nuestro país y todo un referente del diseño español a nivel internacional, que además ha elegido València como ciudad para vivir y como base de operaciones de su estudio", manifiesta el director del Consorci de Museus y el CCCC, José Luis Pérez Pont.

El Consorci de Museus ya ha publicado el catálogo de la muestra, una publicación muy cuidada editada junto a Hayon Studio, que supone "un valioso testimonio" que permitirá disfrutar de la prolífica obra de Jaime Hayon una vez finalice la exposición".

El catálogo de la exposición homónima está disponible tanto en valenciano como en castellano e inglés. La publicación ha contado con la colaboración de Hayon Studio, textos de Ana Domínguez Siemens, fotografías de la exposición de Iván Navarro y diseño y maquetación de Nacho Pérez Rubio.

A lo largo de algo más de 300 páginas, el catálogo realiza un recorrido idéntico al del itinerario expositivo de 'Jaime Hayon. InfinitaMente': desde su inicio con la pieza 'The Green Chicken', pasando por la instalación 'Masquemask', 'Mediterranean Digital Baroque', así como por la Ceramic Room, Fantasy Room y Crystal Room, entre otras, hasta alcanzar en la gran sala central el conocido 'Backstage'.

Allí, Hayon muestra a los visitantes el lado menos conocido del proceso de producción, buscando enseñar y explicar cómo los productos pasan de la concepción a la realidad, a través del esfuerzo y dedicación de empresarios y artesanos que, junto con el diseñador, hacen posible que las piezas lleguen a materializarse.

El catálogo se puede adquirir en el Centre del Carme y en las librerías Llig, así como descargarse gratuitamente en soporte digital a través de la web del Consorci de Museus.