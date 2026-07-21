Un reventón cálido en la Canal de Navarrés sube bruscamente a 38ºC la temperatura

Archivo - Termómetro que marca 38 grados. ARCHIVO. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un reventón cálido y seco registrado a última hora de la tarde de este lunes al sur de la Canal de Navarrés dejó temperaturas de más de 38 ºC y rachas de viento superiores a los 80 km/h, según constata la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Sobre este fenómeno, que se produjo sobre las 20.50 horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) añade que, probablemente, estuvo "muy focalizado" provocado por ondas gravitatorias, ya que no se produjeron relámpagos en la zona ni precipitación.

Además de las ráfagas de viento muy fuerte de corta duración, hubo una subida brusca de la temperatura con caída de la humedad. Todo de muy corta duración, insisten los meteorólogos.

Estas circulaciones del suroeste de largo recorrido que remontan el Atlas provocan trenes de ondas de gravedad atrapados en una capa de inversión que pueden llegar a romper la estabilidad de dicha capa provocando descensos bruscos de aire seco y cálido hacia la superficie, apuntan.

Por lo que respecta a las temperaturas de esta noche, Avamet señala que municipios como Benimassot y algunos puntos de Alcoy no han bajado de los 30°C en toda la noche.

Además, se ha anotar un récord de la mínima más alta de julio en Columbretes (27,1) y anual en la Pobla Tornesa (24,4).

Aitana ha vivido una nueva noche tórrida con ráfagas de viento de 125 km/h, mientras que a primera hora de esta mañana sobre las 8:30, Aigües y Benifato soportaban ya entre 38 y 39 grados.