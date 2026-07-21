Un reventón cálido provoca la caída de árboles y toldos en Elda y Petrer

árbol Caído Por El Reventón Cálido. - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Alicante han intervenido durante la tarde de este martes en cinco actuaciones relacionadas directamente con el reventón térmico en las localidades de Elda y Petrer. A causa de la fuerte ráfaga de viento que atravesado las dos poblaciones, se ha producido la caída de árboles, así como de varios toldos.

Ante la previsión meteorológica, el Consorcio Provincial de Bomberos ha activado dos retenes nocturnos especiales por fenómenos atmosféricos, que estarán toda la noche por las zonas donde se ha detectado que han caído gran cantidad de rayos.

De esta forma, se quiere prevenir que un posible rayo durmiente cause un incendio horas después de haber caído. Los efectivos estarán toda la noche vigilando sobre el terreno, en concreto desde las 21:00 horas hasta las 08:00 de mañana miércoles.

El retén del parque de La Montaña (Cocentaina/Alcoy) hará la zona norte, incluyendo Sierra de Mariola hasta Lorcha. Mientras que el retén de La Marina hará Vall d'Ebo, Laguart hasta la zona de costa.

A este dispositivo se unirá UBF de Benissa que hará Vall de la Gallinera hasta Planes, y el UBF de Tibi que supervisará hará cara sur de Sierra Mariola y Biar, llegando hasta Benifallim.

En toda la provincia, los Bomberos del Consorcio han llevado a cabo 15 intervenciones entre las 17:20 hasta las 20:06 horas, detallan.