La revista 'Saó', medalla de la AVL del 2026

Portadas de Saó - AVL

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha acordado otorgar la Medalla, la máxima distinción de la institución normativa del valenciano, a la revista 'Saó' por "su defensa de la lengua, su compromiso social y cultural y su contribución a la creación de la identidad valenciana".

La candidatura de la revista decana en valenciano, a propuesta de la Comisión de Textos Religiosos, la Sección de Publicaciones y Comunicación y la Sección de Lexicografía y Gramática, ha obtenido el apoyo unánime del Pleno, según ha indicado la institución en un comunicado.

En el reconocimiento, la AVL destaca que uno de los grandes méritos para galardonar 'Saó' ha sido "la defensa constante de la lengua a lo largo de sus cincuenta años de vida". "La revista siempre ha mantenido el valenciano como lengua vehicular, incluso en momentos en que esta decisión podía limitar su difusión y la sostenibilidad económica. Este compromiso no ha sido solo simbólico sino también pedagógico", ha indicado.

"'Saó' ha contribuido a la normalización lingüística, ofreciendo contenidos de calidad en valenciano en los diversos ámbitos que pide la sociedad", ha resaltado la institución.

Asimismo, la AVL ha recordado que la historia de esta revista se inicia en los últimos años del franquismo, un periodo marcado por "la represión lingüística y cultural".

"Publicar en valenciano no era solo una opción editorial, era un acto de resistencia. 'Saó' se posicionó como una voz valenciana que apostaba por la normalización del valenciano en el ámbito del periodismo escrito. Su aparición contribuyó a romper el silencio impuesto durante décadas y a abrir espacios de debate en una sociedad que empezaba a despertar", ha subrayado la insitución en su propuesta.

Con esta reivindicación constante de la lengua, 'Saó' ha contribuido a promover la cultura valenciana, otro de los aspectos que la AVL valora en la concesión del galardón.

"La revista ha dedicado numerosos artículos a la literatura, la música, el teatro, el cine, la arquitectura o las artes plásticas de nuestro territorio. Gracias a esta tarea, 'Saó' ha contribuido a visibilizar creadores y proyectos que, a menudo, quedaban fuera de los circuitos mediáticos dominantes, de forma que ha actuado como una plataforma de difusión cultural y como un archivo vivo de la producción artística valenciana", ha puesto en relieve la insitución en el reconocimiento.

Igualmente, la AVL destaca el papel de la revista como "un espacio de reflexión y debate, su compromiso social y su contribución a la construcción de la identidad valenciana".

A través de sus contenidos, la revista ha definido "un relato propio fundamentado en nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra historia". "Este proceso ha sido especialmente importante en un contexto marcado por debates identitarios y por tensiones políticas, en el cual 'Saó' ha apostado por una visión inclusiva y plural, que reconoce la diversidad interna de nuestro territorio", ha señalado la AVL.

50 CUMPLEAÑOS

En definitiva, llegar a los cincuenta años implica haber superado numerosos retos, especialmente en un sector en constante transformación como el de la comunicación. 'Saó' ha sabido adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas y a las nuevas costumbres de consumo informativo.

"Celebrar los cincuenta años de la revista con la Medalla es reconocer la importancia de un proyecto que ha contribuido de manera decisiva a la cultura valenciana. Su legado no se limita al pasado: continúa vivo en cada número publicado", ha concluido propuesta de la Comisión.

'Saó' se une a la lista de premiados con la Medalla de la AVL: Vicent Pitarch y el grupo Zoo (2024), Emili Rodríguez-Bernabeu (2023), Ramon Lapiedra i Rosa Serrano (2019), Rafael Ninyoles (2018), Joseph Gulsoy (2017), Germà Colon (2016) y Pere Maria Orts (2015). La entrega de la distinción tendrá lugar en otoño en un acto solemne, coincidiendo con la apertura del curso académico de la institución.