Revólver "viaja a sus raíces" con nuevo disco 'La 03010'

Archivo - El cantautor Carlos Goñi. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Revólver, con Carlos Goñi al frente, presentará su último disco, 'La 03010', en un "showcase exclusivo" el próximo miércoles, 22 de abril, a las 19:00, el Fórum Fnac València. En esta "puesta de largo" de su último trabajo, tras varios años sin sacar álbum con temas propios, Goñi ofrecera en directo al público valenciano una muestra de este disco en el que hace "un viaje de regreso a sus raíces alicantinas".

La cita tiene un "significado especial, ya que no solo marca la vuelta discográfica de Revólver tras un largo periodo sin publicar un álbum nuevo de canciones originales, sino que se celebra en una ciudad profundamente ligada a la biografía artística y vital de Goñi: València --y la Comunitat-- no es un escenario más en su trayectoria: es parte del relato", destaca la organización del evento en un comunicado.

'La 03010' es, probablemente, el proyecto "más ambicioso y narrativo" de Carlos Goñi. Concebido como una sola historia dividida en canciones, el álbum recorre los primeros años de vida de Marcial Cuartero, un alter ego literario que permite al músico explorar memoria, entorno y decisiones determinantes sin caer en la confesión directa ni en la nostalgia complaciente.

"Barrio, familia, amigos, discotecas míticas, talleres, primeros trabajos, violencia cotidiana, música como refugio y una huida determinante que lo cambia todo: con 19 años, un concierto de Bruce Springsteen en Badalona marca el punto de no retorno", recuerda.

El disco arranca con el nacimiento del protagonista y termina justo ahí. Todo lo demás --como advierte Goñi-- es otra historia. El título del álbum, La 03010, remite al código postal del barrio de Los Ángeles, en Alicante, adónde Goñi llegó siendo niño tras dejar Madrid. Ese traslado, vivido como una fractura temprana, atraviesa todo el disco como una herida silenciosa, cuidada y revisitada desde la distancia de los años.

VALÈNCIA COMO TERRITORIO EMOCIONAL

La relación de Carlos Goñi con València va mucho más allá de las giras o del respaldo del público. Aquí vivió y desarrolló buena parte de su carrera, impulsó proyectos, creó los estudios Mojave en La Eliana, fundó el sello Nena Records y contribuyó activamente a visibilizar la escena musical valenciana de los años ochenta y noventa. Incluso su etapa en Comité Cisne forma parte ya de la memoria musical de la ciudad.