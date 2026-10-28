El Rey traslada su "pésame, apoyo y cariño" a los afectados del accidente de Urda en un momento "tan duro y tan difícil"

El Rey traslada su "pésame, apoyo y cariño" a los afectados del accidente ferroviario en Urda (Toledo) en un momento "tan duro y tan difícil".- ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

El monarca acaba antes su presencia en un ejercicio militar en Bétera (Valencia) para regresar cuanto antes y poder seguir la emergencia

BÉTERA (VALENCIA), 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Su Majestad el Rey Felipe VI ha transmitido "el pésame, apoyo y cariño" de la Casa Real en un momento "tan duro y tan difícil" como el trágico accidente ferroviario sucedido en la mañana de este miércoles en Urda (Toledo).

El monarca se encontraba a primera hora en Bétera (Valencia) para asistir al ejercicio 'GRIFO 2026' del Regimiento de Defensa NBQ Valencia no 1. Campo de maniobras de la Base Militar Jaime I.

Allí el Rey ha tenido conocimiento de "la noticia del terrible accidente del AVE cerca de Toledo", ha explicado Felipe VI a los medios de comunicación.

"Lo primero es lamentar el terrible accidente con aparentemente el número elevado de víctimas mortales y muchos heridos. Sé que están en pleno proceso de atención de la emergencia y están recuperando y analizando todas las circunstancias", ha señalado.

El Rey ha insistido en que "lo primero es lamentar esa desgracia terrible, transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo y nuestro cariño en un momento tan duro y tan difícil".

Felipe VI ha explicado que ya ha podido hablar con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y que está pendiente de retornar "para poder seguir la emergencia y conocer más detalles de lo que ha ocurrido".

Tras el siniestro, se ha acortado la actividad prevista en el acuartelamiento de Bétera para que el Rey pueda regresar cuanto antes.

Por último, el monarca ha dirigido "unas palabras de ánimo, de apoyo y reconocimiento a todos los servicios de emergencia que están atendiendo a la situación".

Ha recordado que están participando efectivos "de todos los organismos y procedencias" y también de las Fuerzas Armadas, con la UME. "Hay mucha gente atendiendo a la emergencia y un reconocimiento a ellos también", ha concluido.