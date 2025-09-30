Una reyerta entre dos grupos de jóvenes en Elche deja un apuñalado y un menor detenido

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una reyerta entre dos grupos de jóvenes en Elche (Alicante) ha dejado un apuñalado y un menor de 16 años de edad detenido por presuntamente haber participado en esta agresión, según han señalado fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press.

Los hechos han ocurrido este lunes por la noche en la ciudad ilicitana tras iniciarse una disputa entre los integrantes de estos grupos y durante la que una de las partes ha apuñalado al joven de la otra.

El varón herido por el apuñalamiento ha sido trasladado a un centro hospitalario y se ha detenido a un menor de 16 años acusado de participar en estos hechos. Además, se ha informado de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores.

Agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Elche han asumido las pesquisas del caso y no se descartan más detenciones en las próximas horas. La primera intervención tras la reyerta la ha realizado la Policía Local.