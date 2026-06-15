El Rialto acoge lecturas dramatizadas de 'Yo rime el convite contigo' de Xavo Giménez, seleccionado en Inèdits

Lectura dramatizada en El Rialto - GVA

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC), dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, ha programado la lectura dramatizada de una de las obras seleccionadas del proyecto 'Inèdits', una iniciativa orientada a fomentar la creación escénica valenciana y a dar continuidad a textos que previamente han recibido las ayudas a la escritura convocadas por la propia institución.

En esta ocasión, se presenta 'Yo rime el convite contigo', del actor y director Xavo Giménez, quien ha obtenido recientemente el Premio Max a Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica por 'Yo soy 451', de la compañía La teta calva, según ha informadola Generalitat en un comunicado.

Las lecturas de la obra, dirigida por Álida Molina e interpretada por Neus Alborch y Silvia Collado Baeza, se celebrarán los días 16 y 17 de junio, a las 19.00 horas, en la Sala 7 del Edificio Rialto. El autor explica que el origen del texto surge del desorden, "de rincones alejados los unos de los otros que acaban encontrándose en algún punto en común".

"La figura central es la de un padre que se pierde en palabras incomprensibles e inventadas, la poética de la demencia y la soledad del olvido. Por otro lado, aparece un cuento clásico, 'El plato de madera', de los Hermanos Grimm, que aborda el aislamiento de quienes dejan de resultar útiles en el ámbito familiar. ¿Qué hacemos con nuestros mayores cuando dejan de ser lo que eran? Y el otro afluente de esta pieza es la batalla de Verdún, a través de un padre que escribe una novela sobre soldados atrapados en un fuerte asediado por las tropas alemanas, sin posibilidad de escapar", ha añadido Giménez.

El conjunto de estos elementos, según afirma, configura "un texto personal, redentor y desnudo en homenaje a una persona ausente, cuyo legado permanece".

Recientemente se han celebrado las lecturas 'Salomé', de Jerónimo Cornelles, otro de los textos escogidos en el marco de 'Inèdits'. Asimismo, del 13 al 28 de octubre está prevista la presentación de la tercera propuesta, 'Terrores desproporcionados', de Andrea Martínez, bajo la dirección de Tanya Beyeler y Pablo Gisbert.

Las tres obras han sido seleccionadas por una comisión independiente integrada por Tiago Barrachina, en representación de la Associació d'Escriptores i Escriptos teatrals (AVEET); Juan Luis Mira, en representación de la Sociedad General de Autores y Escritores (SGAE); y María José Mora, en representación del IVC.

El proyecto 'Inèdits', iniciado en la temporada 2024-2025, tiene como finalidad reforzar la autoría valenciana y facilitar su desarrollo escénico mediante ensayos, lecturas dramatizadas y su posible continuidad en producciones teatrales. Además, favorece la participación de directores, intérpretes y equipos artísticos vinculados al ámbito escénico valenciano.