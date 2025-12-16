El Rialto acoge los programas de apoyo a la dramaturgia valenciana 'Inèdits' e 'Insula Dramataria'

El Teatro Rialto epicentro del apoyo a la dramaturgia valenciana - IVC

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) celebra esta semana en el Teatro Rialto las lecturas dramatizadas de dos de sus programas de apoyo y fomento de la autoría valenciana: 'Inèdits' e 'Insula Dramataria Josep Lluís Sirera'.

En la Sala 7 del Teatro Rialto, los días 16 y 17 de diciembre, se realizarán las lecturas de un nuevo texto del Proyecto Inèdits, en concreto de la obra 'Tot esperant el bot' de la dramaturga Isabel Martí Piera, un texto que ha obtenido el Premi de Teatre Infantil Xaro Vidal Ciutat de Carcaixent.

La autora ha contado con el trabajo en la dirección de Ramon Rodenas y la interpretación de Laura Romero, Candela Mora, Carla Pascual, Lucía Aibar, Estela Domínguez, quienes han realizado ensayos previos a estas lecturas.

El IVC cumple con 'Inèdits' uno de sus objetivos fundamentales: "promover y difundir el trabajo de los profesionales de las artes escénicas valencianas y en este caso más concreto, dar visibilidad y fomentar la autoría valenciana", explica el organismo cultural en un comunicado.

Con este proyecto se da continuidad y proyección a textos que el IVC ha financiado en las Ayudas de escritura dramática en la convocatoria de Ayudas al Fomento de las Artes Escénicas 2024. Para ello una comisión independiente seleccionó tres textos: 'I don't wanna die at 27' de Arantxa Cortés, 'Tot esperant el bot' de Isabel Martí y 'Las jirafas duermen de pie' de Ester Medrano.

Además, el Institut Valencià de Cultura realiza, del 10 al 21 de diciembre, en el Teatro Rialto de València, las lecturas dramatizadas del VIII Laboratorio de dramaturgia 'Insula Dramataria Josep Lluís Sirera'.

En esta edición los cuatro autores participantes son Lidia Cárdenas, Eva Mir, Carlos Ruiz y Gabriel Ochoa y han contado con Paco Zarzoso como tutor y con la dramaturga, autora y directora escénica, ganadora del Premio Nacional de Literatura Dramática 2025, Victoria Szpunberg, como mentora externa.

Esta semana se podrá ver 'Voraz', de Lidia Cárdenas, el 17 y 18 de diciembre. Está dirigida por Ruth Palonés e interpretada por María del Plata Bertasi, Silvia Collado Baeza, Sonia Gómez, Jimena Serrano y Alexia Suárez Almonacid. Y el 20 y 21 de diciembre serán las lecturas de 'Los que miran', de Eva Mir, dirigida por Cristina Fernández Pintado e interpretada por Óscar Lasarte y Marina Mulet.

Para la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, "estos proyectos de apoyo a la dramaturgia suponen un impulso fundamental para el tejido escénico valenciano, al promover la escritura teatral tanto de nuevas como de consolidadas autorías y ofrecer a dramaturgos y dramaturgas el tiempo y el espacio necesarios para desarrollar sus procesos creativos".

"A través de las lecturas dramatizadas, se facilita además la experimentación escénica de los textos y se fomenta el trabajo de actores, directores y profesionales de las artes escénicas valencianas", añade.

Las entradas se pueden adquirir, con un coste de 2 euros en el caso de Inèdits y 3 las de Insula Dramataria, en las taquillas del Rialto y el Principal y en la taquilla online del IVC.