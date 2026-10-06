El Rialto estrena 'Antoñita: cuerpo y memoria', danza flamenca accesible para personas sordas

Cultura.- El Rialto inicia la temporada del IVC con cuatro estrenos de compañías valencianas de teatro, danza y circo - GVA

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Rialto de València pone en escena, del 8 al 11 de octubre, el estreno de 'Antoñita: cuerpo y memoria', una propuesta de danza flamenca de la creadora valenciana Irene de la Rosa que investiga la percepción del cuerpo, la vibración, el silencio y la mirada con el flamenco como lenguaje expresivo y canal de transformación.

Se trata de un proyecto de investigación y creación artística que toma como punto de partida la vida y obra de La Singla, bailaora sorda, para explorar nuevas formas de comunicación escénica que trasciendan las barreras sensoriales, explica el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

En escena, una bailarina atraviesa tres universos: la vibración que recorre el cuerpo, los recuerdos que se desdibujan y el regreso a la infancia, al juego y a la ilusión. Este solo de danza explora nuevas formas de escuchar, percibir y comunicarnos. Ofrece, además, una propuesta accesible para personas sordas que "transforma la danza flamenca en un camino para despertar emociones, recuperar la memoria y volver a imaginar".

El espectáculo incorpora una línea de trabajo de mediación e investigación con el colectivo de personas sordas, desarrollado gracias a la ayuda de la Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana (Fesord).

Además de explorar nuevos lenguajes escénicos en el flamenco a partir de la vibración, el silencio y la percepción visual, este espectáculo busca hacer accesible la danza flamenca a personas sordas, mediante el uso de recursos escénicos como el sonido vibracional, la luz rítmica y elementos visuales que refuercen la comprensión sensorial del movimiento y la musicalidad. Asimismo, la propuesta busca conectar con diferentes sensibilidades y acercar el flamenco a un público más amplio y diverso.

FUNCIÓN ESPECIAL 9 D'OCTUBRE

El Institut Valencià de Cultura ha organizado una función especial con entrada gratuita con motivo de la celebración del 9 d'Octubre. Las invitaciones se podrán recoger tanto en la taquilla física del Rialto como en la plataforma de venta en línea del IVC, con un máximo de dos invitaciones por persona hasta completar aforo.

Irene de la Rosa cuenta con una trayectoria artística y profesional consolidada en el ámbito de la danza española y el flamenco contemporáneo. Es graduada en Danza Española (CPDV), Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE), así como en Pedagogía de la Danza, con un Máster en Gestión Cultural (UNIR).

Como intérprete y creadora, ha colaborado con compañías como el Ballet de la Generalitat y la Compañía Flamenca Óscar de Manuel. Actualmente es bailarina en Mediterranean Guitar, Marea Danza, el dúo MUNAY y la compañía Taiat Dansa, y es bailaora en tablaos como La Bulería o Palosanto. Además, dirige su propia compañía, con la que ha desarrollado producciones como 'Miscelánea', 'Minimal' (residencias en Benamil y en el Centro Coreográfico de La Gomera), 'La duda' (residencia en Sala Carme Teatre) y 'Entonces, ¿quién entiende de esto?', obra reconocida con el Premio Focus Days 2024.

Las entradas de este espectáculo están disponibles en las taquillas del Teatro Rialto y en la taquilla online del IVC.