Riba-roja impulsa el 'Mocador Faller' para proteger a las mascotas sensibles al ruido

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad valenciana de Riba-roja de Túria, a través de la concejalía de Bienestar Animal, ha puesto en marcha la iniciativa 'Mocador Faller', una "campaña de convivencia con el objetivo de que todas las personas y animales del municipio puedan disfrutar de las Fallas en un ambiente respetuoso".

La acción forma parte de las medidas impulsadas por el consistorio para "fomentar unas fiestas más inclusivas y conscientes con la sensibilidad al ruido", destaca el consistorio en un comunicado.

Se trata de un pañuelo amarillo destinado a identificar a los perros especialmente sensibles al ruido de la pirotecnia. Cuando un animal lo lleva durante su paseo, indica que necesita un entorno tranquilo.

Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a respetar estos momentos y evitar lanzar petardos cerca de ellos. Los animales tienen una capacidad auditiva muy superior a la humana, por lo que los petardos pueden provocarles miedo intenso, temblores o taquicardias.

Por ello, insisten, "respetar el significado del pañuelo supone un gesto de compañerismo fallero y de cuidado hacia las mascotas del municipio".

El Ayuntamiento ha repartido 700 pañuelos amarillos de forma gratuita para las personas que tengan mascotas sensibles a la pirotecnia. La iniciativa se desarrolla en colaboración con las seis comisiones falleras del municipio y las clínicas veterinarias de la localidad, que actuarán como puntos de recogida del mocador gratuito y ofrecerán toda la información sobre la campaña.

Además, el consistorio ha publicado un Bando Fallero en el que se recomiendan franjas horarias sin lanzamiento de petardos para facilitar paseos tranquilos y momentos de descanso. Estas franjas son de 9:00 a 10:00 horas por la mañana y de 15:00 a 17:00 horas por la tarde.

Por otro lado, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha una iniciativa dirigida a las personas con hiperacusia o especial sensibilidad al ruido.

Para facilitar que puedan disfrutar de las Fallas con mayor comodidad, el consistorio tiene a disposición de los vecinos y vecinas protectores auditivos de forma gratuita y ha publicado una agenda pirotécnica con los diferentes actos con pirotecnia, permitiendo así que la ciudadanía pueda conocer con antelación cuándo se producirán.

"Con estas iniciativas, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con unas Fallas basadas en la convivencia, el respeto y el bienestar de todos y todas, demostrando que la tradición festiva puede convivir con la sensibilidad y el cuidado de quienes más lo necesitan", apunta en un comunicado la concejala de Bienestar Animal, Raquel Pamblanco.