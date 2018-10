Ribó aboga por "correcciones bastante significativas" para el PAI del Grao porque no le gustan "muchas cosas"

Publicado 28/08/2018 15:02:47 CET

El alcalde destaca la apertura del 98% del Parque Central y asegura que ese 2% se abrirá "en un término no demasiado grande"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este martes que no le gustan "muchas cosas" del Plan de Actuación Integrada (PAI) del Grao y ha apostado por realizar "una serie de correcciones bastante significativas" en el proyecto.

Así se ha manifestado este martes el primer edil tras ser preguntado por los medios de comunicación sobre este asunto durante su visita a las obras del parking de la plaza Ciudad de Brujas.

El alcalde ha puntualizado algunas de las "muchas cosas" que no le gustan del diseño, como que "no respete" los 145 metros que tenía el río antes de que se realizara el circuito de Fórmula 1. "Se tiene que volver a ese espacio, porque tenemos que pensar en un espacio para todos los valencianos, que es la prolongación del paseo al mar", ha explicado.

Asimismo, Ribó ha cuestionado que no esté previsto el soterramiento de las vías del tren, algo que cree "fundamental", porque, a su juicio, no pueden pensar "solo" en el PAI del Grao, sino que tienen que pensar también en el Parque del Túria, que "no se puede prolongar" sin soterrar las vías del tren, y en Nazaret Moreres como "elemento fundamental".

En este sentido, Ribó ha sostenido que no cree que sea la solución "más razonable" otros puntos como la destrucción del cuartel de la Guardia Civil, u otros edificios, como el de la Conselleria de Agricultura. "No creemos que sea la solución más razonable. Desde mi punto de vista se tienen que hacer una serie de correcciones bastante significativas", ha resaltado.

En la misma línea se manifestó la pasada semana la portavoz municipal de València en Comú (ValC), María Oliver, quien defendió que el PAI del Grao "no puede iniciarse sin contemplar el previo soterramiento de las vías".

TERRENO DISPONIBLE "HACE MUY POCO"

En cuanto a las obras del Parque Central de València, el alcalde ha destacado que el 98 por ciento del parque está abierto y ha asegurado que el 2% restante se abordará en un término "no demasiado grande", ya que se retrasó por los problemas con el concesionario Juan Giner, que tenía sus vehículos en reserva en los terrenos del Parque Central.

En este sentido, Ribó ha explicado que la parte que todavía no está abierta se debe a un retraso "muy importante": "Con un concesionario --en alusión a Juan Giner-- tuvimos que recurrir a los tribunales para solventar el tema, porque no nos dio facilidades", ha lamentado.

"El terreno lo hemos tenido disponible hace muy poco tiempo, pero el 98% del parque está abierto, las fotos lo dicen con mucha claridad. El hecho de que el 2% no se pueda abrir de momento no quiere decir que el resto no se pueda. En un término no muy grande lo podremos abordar", ha asegurado el primer edil.