Ribó sobre las pérgolas de la plaza de Brujas: "Es un proyecto de Generalitat, entiendo que ha pasado por Patrimonio"

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmado este miércoles, respecto a la instalación de pérgolas en la plaza de Brujas de la ciudad contempladas dentro la reforma de este espacio, que se trabaja con un proyecto elaborado por la Generalitat y que, por tanto, entiende que en él todas "las cuestiones de Patrimonio están contempladas".

"No soy paisajista ni arquitecto. Cuando la Generalitat me da un proyecto entiendo que ha pasado por todos los mecanismos correspondientes, incluido Patrimonio", ha aseverado. Asimismo, el primer edil ha valorado la idea de colocar estas pérgolas para dar sombra al entorno y ha afirmado que "no es una cosa descabellada" en la actual "situación por el cambio climático".

Ribó se ha pronunciado así en la rueda de prensa ofrecida para presentar los datos del Plan de Mejora de la Dependencia en la ciudad, preguntado por la instalación de esas pérgolas y por el impacto visual que pueden tener sobre edificios protegidos próximos como el Mercado Central o la iglesia de los Santos Juanes.

El responsable municipal ha comentado que la actuación que se lleva a cabo para la reforma de la plaza de Brujas parte del "compromiso" adquirido con la administración autonómica.

"En la plaza de Brujas llegamos a un acuerdo con la Generalitat. Estamos acabando de pagar los millones que teníamos que pagar por el parking --del Mercado Central--, que asumimos y que funcionar formalmente. El compromiso es que la Generalitat hacía el proyecto --de reforma-- y el Ayuntamiento lo ejecutaba", ha expuesto.

Así, ha asegurado que se trabaja a partir de una propuesta hecha por el Gobierno valenciano y ha afirmado que entiende que prevé todo lo relacionado con el patrimonio. "Trabajamos sobre un proyecto hecho por la Generalitat. Lo respeto y entiendo que las cuestiones de Patrimonio están contempladas", ha respondido.

El alcalde ha recordado que la Dirección General de Patrimonio es un departamento que está dentro de una conselleria y ha aseverado que es, por tanto, "una cuestión de la Generalitat". "Cuando planteamos algo que puede afectar al patrimonio vamos a la Generalitat. No tengo duda de que la Generalitat, cuando aprueba un proyecto para que lo haga el Ayuntamiento ha tenido en cuenta estos parámetros", ha insistido.

Tras ello, Joan Ribó ha agregado respecto a las pérgolas que también entiende que ante estas cosas haya "siempre gente a la que le guste más y otra a la que le guste menos".

El primer edil ha aludido al calor, a las altas temperaturas y al cambio climático y ha explicado que teniendo en cuenta que en la plaza de Brujas no se pueden plantar grandes árboles porque en el subsuelo está el parking, "no es una cosa descabellada" pensar en pérgolas "que tapen la insolación".

ESCALERA DEL MERCADO CENTRAL

Por otro lado, preguntado por la desaparición de una escalera de acceso al Mercado Central en la calle Palafox, Ribó ha señalado que hay que tener en cuenta que a este recinto también acceden personas con movilidad reducida o con carros de niños y ha abogado por garantizar todos los accesos. Ha dicho que esas son cuestiones que "es necesario tener en cuenta en estos momentos" y también "un elemento de justicia".

"Pensamos que al Mercado Central también van personas que tienen problemas de movilidad o que van con carros de niños. Me parece perfectamente razonable que haya un acceso perfectamente válido para todas estas personas", ha manifestado el alcalde.

"Todo lo podemos arreglar", ha apuntado. A su vez, ha apostado por "buscar soluciones" y ha hablado de lo que puede ser "sacralizar una escalera porque es una cosa del pasado". "Hay que respetar al máximo esta situación pero que permita que el máximo de personas pueda disfrutar" del mercado, ha finalizado.