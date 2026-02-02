Ricard Camarena, Isabel Sanchis, Ángeles López y Magüi Mira recogen los Premios al Mérito Cultural Ciudad de València

Ricard Camarena, Isabel Sanchis, Ángeles López Artiga y Magüi Mira recogen los Premios al Mérito Cultural Ciudad de València otorgados por el ayuntamiento de la capital valenciana. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

El chef Ricard Camarena, la diseñadora de moda Isabel Sanchis, la compositora de música y pedagoga Ángeles López Artiga y la actriz y directora de teatro Magüi Mira, galardonados con los IV Premios al Mérito Cultural Ciudad de València, han recogido este lunes estas distinciones durante un acto celebrado en la Lonja de esta ciudad presidido por su alcaldesa, María José Catalá.

Todos los premiados han destacado la vinculación de las diferentes disciplinas que representan --la gastronomía, la moda, la música y la interpretación-- con la cultura y la identidad valenciana. Estos galardones reconocen a personas físicas o jurídicas vinculadas a la ciudad que hayan destacado en cualquier disciplina cultural y resaltan su obra y proyección.

La primera edil ha indicado que con estos premios se distingue "a quienes contribuyen a construir una València más consciente de lo que es y más ambiciosa respecto a lo que puede llegar a ser". Asimismo, ha resaltado que se distingue "algo que no siempre se puede medir, pero que se siente: la verdad y la autenticidad de una trayectoria. La excelencia".

Los galardonados de esta edición se conocieron el pasado mes de diciembre tras hacer público el consistorio el veredicto del jurado, al que Catalá ha agradecido su "rigor, sensibilidad y mirada amplia".

En el acto de entrega de los premios ha participado también el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, y han asistido entre otros la consellera de Cultura, Carmen Ortí, y el presidente del Consell Valencià de Cultura, José María Lozano.

"Elegir entre los mejores no es una tarea sencilla en una ciudad con tanto talento como la nuestra, pero sí una tarea necesaria. En medio de las prisas y de las urgencias, detenernos un instante a reconocer la excelencia cultural es también una forma de cuidar el futuro", ha expuesto María José Catalá.

La responsable municipal ha destacado el carácter de València "como ciudad plural, creativa e inconformista" y ha asegurado que estas son propiedades que "definen perfectamente a las personalidades premiadas" en esta ocasión.

La alcaldesa ha afirmado que las trayectorias de los premiados "enseñan que en un mundo que cambia a gran velocidad, la cultura es el ancla y la brújula", al tiempo que ha considerado que eso "es lo que da sentido, cohesión y profundidad a una sociedad".

"ACTO CULTURAL PROFUNDO"

Catalá ha señalado que el cocinero Ricard Camarena "es mucho más que uno de los grandes nombres de la gastronomía contemporánea" porque es "un creador que ha sabido convertir la cocina en un acto cultural profundo, honesto y emocionante".

"Desde la huerta, desde el mar, desde el respeto absoluto al producto y al territorio, ha construido un lenguaje propio que ha situado a València en el mapa gastronómico internacional", ha dicho. Igualmente, la alcaldesa ha apuntado que Camarena, también Hijo Adoptivo de València, "no busca el artificio" sino "la verdad" y así "transformar la tradición en vanguardia sin perder el alma".

Sobre la diseñadora Isabel Sanchis, la primera edil ha añadido que es "una artesana que ha hecho del diseño un ejercicio de equilibrio entre la tradición y la modernidad más sofisticada porque sus creaciones hablan de tiempo, de paciencia, de precisión". Así, ha manifestado que su obra plasma "una manera de entender la moda que huye de lo efímero y apuesta por lo esencial".

"En cada volumen, en cada bordado, en cada patronaje hay una mirada respetuosa hacia la silueta femenina y una forma de trabajar que se acerca más a la alta costura que al ritmo acelerado del prêt-à- porter", ha apostillado, además de valorar que haya llevado el nombre de València "a los grandes escenarios de la moda".

A la compositora Ángeles López Artiga, también Hija Adoptiva de la ciudad, Catalá se ha referido como "una figura imprescindible de la música valenciana contemporánea y una mujer que rompió techos de cristal como catedrática del Conservatorio Superior de València".

"FUERZA TRANSFORMADORA"

"Ha creado, ha interpretado y ha enseñado. Ha contribuido a formar a generaciones de músicos, ha abierto caminos y ha ayudado a que la música sea un espacio de pensamiento, emoción y libertad", ha agregado, al tiempo que ha agradecido su "compromiso con la música y con la ciudad de la música".

Respecto a Magüi Mira, la alcaldesa ha asegurado que "representa como pocas personas la fuerza transformadora de las artes escénicas" con una "trayectoria marcada por la valentía artística, la curiosidad intelectual y una entrega absoluta a la verdad del personaje y del relato". Además, "ha sabido dejar huella construyendo una obra sólida y profundamente humana, tanto sobre las tablas como desde la dirección", ha remarcado, al tiempo que ha dicho que en su carrera "ha dialogado siempre con el público desde la emoción y la inteligencia".

"EN EL ESPACIO DE LA CULTURA"

En sus agradecimientos, Camarena ha asegurado que "recibir un premio al mérito cultural es un gesto que sitúa la gastronomía en el espacio de la cultura porque, desde una mirada antropológica, la cultura es el conjunto de prácticas que una sociedad desarrolla para organizar su vida y la gastronomía es un lenguaje colectivo, territorio, memoria, técnica, hospitalidad e identidad".

Sanchis ha reconocido la moda como artesanía e industria, con "modistas, sastres, figurinistas, orfebres, gente que trabaja con pasión y una industria que genera muchos puestos de trabajo y que genera a también cultura y emoción".

López Artiga ha afirmado que se viven "tiempos en los que la sociedad necesita más que nunca la sensibilidad y la reflexión que el arte puede ofrecer". "La música es una forma de alimento para el espíritu y la más espiritual de las artes, una manera de elevar lo cotidiano y mirarlo desde otra perspectiva", ha señalado.

Magüi Mira ha dado las gracias a la ciudad de València por su reconocimiento. "Es una ciudad que me emociona porque la considero mía, muy mía. València es oxígeno, es luz, es belleza", ha afirmado, a la vez que ha dedicado el galardón "a todas las mujeres valencianas porque todas las mujeres somos la misma mujer".