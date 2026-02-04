Ricard Camarena, Les Moles, Ansils y Tramo son los Soles Sostenibles 2026

Archivo - El cocinero valenciano Ricard Camarena en imagen de archivo. - REMITIDA OFICINA DE PRENSA DE RICARD CAMARENA

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ricard Camarena, Les Moles, Ansils y Tramo han sido distinguidos con el Sol Sostenible #AlimentosdEspaña 2026, una iniciativa de Guía Repsol y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que tiene el objetivo de reconocer la sostenibilidad en el mundo gastronómico

Con esta filosofía, los premios, entregados en Bombas Gens en València, exaltan "el compromiso con el desperdicio cero" de Ricard Camarena, restaurante de València con 3 Soles Guía Repsol; la "apuesta por el territorio" de Les Moles (Ulldecona, Tarragona. 2 Soles Guía Repsol); el "diálogo con los productores" de Ansils, ubicado en Anciles (Huesca) y que cuenta con 1 Sol, y la "bioconstrucción del espacio" del madrileño Tramo.

"Ser rentables sin comprometer los recursos para las próximas generaciones, ofrecer un entorno motivador al equipo y potenciar el bajo consumo energético son principios comunes a los Soles Sostenibles, que promovemos desde Repsol y que los clientes valoran tanto como nosotros. Por eso apostamos por proyectos auténticos que persiguen la misma meta", explica el director general de Cliente de Repsol, Valero Marín.

Estos son principios que comparte también el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: "el año 2026 marca el lanzamiento del plan de medidas que refuerza la gastronomía como motor cultural, económico y social. Un plan que impulsa un modelo innovador y sostenible para convertir a España en un referente internacional en alimentación y gastronomía", en palanras del ministro, Luis Planas, difundidas por la organización.

La apuesta "firme" por la huerta valenciana y la defensa de un modelo de trabajo sin residuos han sido claves para que Ricard Camarena (València) haya sido distinguido con un Sol Sostenible #AlimentosdEspaña en la categoría 3 Soles Guía Repsol.

"Considero que la clave de la sostenibilidad es lo que se repite cada día cuando nadie está mirando", afirma el chef valenciano, cuya huerta cuenta con producto de temporada y una red de proveedores ubicados en un radio de diez kilómetros desde su cocina le permiten ofrecer un menú vegetal reconocido internacionalmente tanto por su creatividad como por su equilibrio ambiental.

En cuanto al aprovechamiento de la materia prima, Camarena lanzó su marca LETERN Sin Desperdicio en 2023. A través de esta iniciativa, articulada en torno a la idea de que las sobras no existen y que todo el producto es valioso, pone a la venta alimentos para que nada en su cocina se quede sin usar, como el flan de brioche o el 'Umami de mar', una salmuera de anchoa para utilizar como potenciador del sabor.

Por su parte, Les Moles recibe la distinción por su "compromiso rotundo con el territorio y su apuesta por energías renovables, pero también destaca por la creación de AOVE Sant Lluc, su aceite de oliva propio, o el trabajo biodinámico en su huerto de más de 1.000 metros cuadrados".

"¿QUÉ PINTA UN SALMÓN EN MI CARTA?"

"Estamos a 40 minutos de todos los productos del mar pero además podemos tener los pescados dulces del Ebro y las especies de la desembocadura, ¿qué pinta un salmón en mi carta?", reflexiona Jeroni Castell.

Su restaurante también sobresale por sus creaciones vegetales, con una propuesta exclusivamente vegetariana, que convive con otras opciones en las que se trabaja de la mano de proveedores del entorno como aves de Granja Luisiana, angus y waygu de Coreano Navarro o cabra salvaje de Donum Deus.

Precisamente el contacto directo con los ganaderos forma parte de la filosofía de los hermanos Iris y Bruno Jordán, de Ansils. En su nuevo menú se observa una escucha activa a los productores usando, por ejemplo, las partes del cordero que se quedan sin vender, para evitar su desperdicio.

A ese afán de tejer redes con los que trabajan en el origen de la materia prima se une el uso de técnicas tradicionales relacionadas con la conserva, especialmente útiles para una cocina en un pequeño pueblo de alta montaña: "En invierno estamos un poco atascados de producto y estas prácticas nos abre ventanas para poder refrescar nuestro menú", explican. En los últimos años, los hermanos Jordán han convertido Anciles en un destino gastronómico, favoreciendo la economía local y la conservación del patrimonio cultural del Pirineo oscense.

TRANSVERSALIDAD

Fiel a su premisa de transversalidad, los Premios Sol Sostenible #AlimentosdEspaña viajan desde lo rural al centro de la ciudad. El restaurante Tramo de Madrid (restaurante Guía Repsol), recibe el sello en esta categoría por su "reivindicación de un ocio responsable en el entorno urbano".

Tal y como explica su cofundador, Felipe Turell, esta defensa se concreta en la propia construcción del edificio. Diseñado por Selgascano y Andreu Carulla, cuenta con un sistema de climatización basado en pozos provenzales para aprovechar la temperatura del subsuelo. Además, la vajilla está hecha con materiales reciclados de la obra.