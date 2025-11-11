Ricard Camarena, sexto mejor restaurante vegetal del mundo

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ricard Camarena Restaurant repite en la sexta posición entre los mejores restaurantes vegetales del mundo, según han anunciado este martes los editores de la prestigiosa clasificación de la We're Smart Green Guide, en una gala celebrada en Londres.

El establecimiento del cocinero valenciano se mantiene por segundo año consecutivo en una privilegiada sexta posición como mejor restaurante vegetal del mundo. Este reconocimiento internacional "apuntala la propuesta verde de Ricard Camarena, al mismo tiempo que reconoce su labor creativa y sostenible con los vegetales en la alta cocina".

Ricard Camarena ha reconocido, en un comunicado, que para su equipo y para él es "un placer" formar parte de este selecto grupo de cocineros, de este "movimiento maravilloso que Frank impulsó hace ya algunos años y del que siempre nos sentimos partícipes", ha añadido.

El cocinero valenciano le ha dado las gracias al creador de esta guía, Frank Fol, "por hacerlo posible, por creer en la gastronomía desde un punto de vista tan sostenible y tan respetuoso". Asimismo, ha destacado que la guía este "muy enfocada en los cocineros, en los productores y en el mundo vegetal". Además aprovechó en un vídeo para dar la "enhorabuena a todos los que ha recibido reconocimientos, porque sois referentes para nosotros."

Durante el último año, Ricard ha profundizado todavía más en el mundo vegetal y mantiene un menú totalmente vegetariano en su carta, que incluso puede llegar a convertir en vegano. Además, ha continuado desarrollando la marca Letern Sin Desperdicio, con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario prácticamente a cero, maximizando el aprovechamiento de productos en todas sus etapas.

Ricard Camarena Restaurant entró en el Top 10 en 2021, con lo que ya lleva cinco años entre los mejores restaurantes vegetales del mundo.

La clasificación 2025 la encabeza el madrileño El Invernadero, seguido de Central (Perú), Flore (Países Bajos), Lamdre China y Vrijmoed (Bélgica). Tras la sexta posición de Ricard Camarena, el top 10 lo completan Villa Aida (Japón), Piazza Duomo (Italia), L'Oustau de Baumaniere y Humus x Hortense (Bélgica).

En la lista aparecen asimismo La Salita, el restaurante de la chef Begoña Rodrigo, y en el 29 otro valenciano, Fierro, el proyecto liderado por Carito Lourenço y Germán Carrizo.

La We're Smart Green Guide es la guía más prestigiosa dedicada a la cocina vegetal a nivel mundial. Reconoce a los restaurantes que destacan por su innovación, sostenibilidad y el uso creativo de vegetales en sus propuestas gastronómicas.