Ricardo Caballer ofrecerá por el Germanor Fest un disparo simultáneo en nueve municipios afectados por la dana

La Habitación Roja, La Casa Azul, La Fúmiga y Varry Brava actuarán en un festival solidario en Torrent en beneficio de Horta Sud

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pirotécnico Ricardo Caballer volverá a disparar en territorio nacional en el marco del Germanor Fest de Torrent (Valencia), con un espectáculo de pólvora simultáneo en nueve municipios afectados por la dana.

El Ayuntamiento de Torrent y Amstel han presentado la iniciativa 'Feta de germanor' para las Fallas de 2025. Este proyecto "promueve la 'germanor', el espíritu de solidaridad valenciano", a través de eventos como el 'Germanor Fest', un festival benéfico con artistas y artesanos locales, y la financiación de 'Mascletàs Germanor', para impulsar bares, fallas, y el sector cultural.

La recaudación por cada asistente irá donada directamente a la Fundación Horta Sud, según han explicado el consistorio y Amstel en sendos comunicados.

Como anticipo al festival, Ricardo Caballer disparará nueve mascletás simultáneas el próximo 22 de febrero, en colaboración con la Pirotecnia Vulcano. Las mascletàs tendrán lugar en algunos de los municipios afectados por la dana, como Alaquàs, Aldaia, Albal, Benetússer, Catarroja, Chiva, Massanasa, Paiporta y Quart de Poblet.

Tres años después de anunciar su salida de España, el pirotécnico vuelve a disparar una mascletà de manera solidaria en estas localidades, una celebración que marcará el pistoletazo de salida dentro de las actuaciones de Amstel.

Para Ricardo Caballer, "el hecho de volver a disparar en España es algo excepcional, como la situación que atraviesan los municipios afectados de l'Horta Sud". "No se me ocurre mejor ocasión para volver a mi ciudad y hacer lo que más me gusta. Si con esto conseguimos que la gente disfrute de un rato de alegría en familia y los valencianos vuelvan a caminar hacia las zonas afectadas, ya habrá valido la pena. Además de dar visibilidad internacional a un pueblo que nos necesita y que no puede caer en el olvido", ha manifestado.

GERMANOR FEST

El Germanor Fest, que se celebrará el 8 de marzo, pretende ser "una plataforma para la revitalización económica y el fortalecimiento del tejido social en las zonas afectadas por la dana". Llevará a Torrent una ruta gastronómica con almuerzos en bares locales, actuaciones de artistas valencianos, talleres de artesanos y un espectacular cierre pirotécnico a cargo del reconocido Ricardo Caballer.

Además, por cada asistente al evento, Amstel donará 5 euros a la Fundación Horta Sud para apoyar la reconstrucción del sector cultural en la zona. El evento prevé recibir entre 10.000 y 13.000 personas.

Durante el Germanor Fest, los asistentes podrán degustar algunos de los almuerzos finalistas de la convocatoria promovida por Amstel 'Som Esmorzadors', una iniciativa que pretende poner en valor esta tradición gastronómica propia y apoyar a aquellos que la hacen posible.

En paralelo, actuarán un amplio elenco de artistas locales, entre los que destacan La Habitación Roja, La Fúmiga y Ley Dj. Además, actuarán Los Roper, The Sepionets y Varry Brava.

También estarán presentes las bandas de Jazz, como Jove Big Band Sedajazz y DixieLand Sedajazz, ambos pertenecientes al colectivo de músicos independientes Sedajazz, capitaneados por Francisco Ángel Blanco, cuya sede quedó destrozada por la DANA el pasado 29 de octubre. Además, de otros artistas locales como Wau y Los Arrrghs, La Golfería y DJs valencianos. Como colofón, La Casa Azul "deleitará a los valencianos con una de los mejores directos y puesta en escena del país".

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para el municipio. "El Germanor Fest es mucho más que un festival, es una celebración de nuestra identidad y una muestra de la solidaridad que define al pueblo valenciano", ha señalado.

El director de Relaciones Institucionales de Heineken España, Pablo Mazo, ha destacado que "todos los eventos de Amstel están pensados para contribuir a dinamizar las zonas afectadas y fomentar ese espíritu positivo de 'agermanament'". "Por eso nos gustaría invitar a participar a todos los valencianos tanto de las 'mascletàs', que serán como el propio Caballer dice "algo inédito", como del Germanorfest, un día de música y gastronomía con un fin solidario".