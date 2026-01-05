Rimbomba abre 2026 incorporando la poesía visual a la escena en el TEM

Archivo - Fachada del Teatro el Musical (TEM) de Valencia - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatre El Musical (TEM) de València abrirá su programación de 2026 con una nueva sesión del ciclo de poesía viva Rimbomba que, en esta ocasión, pone el acento en la experimentación escénica, el pensamiento crítico y la convivencia de lenguajes. Siguiendo con su línea de incorporar diferentes propuestas poéticas, suma al artista de poesía visual Riki Blanco para ampliar las formas en que la palabra puede habitar el escenario.

La sesión, que tendrá lugar el viernes 10 de enero a las 20.00 horas, propone un encuentro entre tres universos poéticos muy distintos, pensados para atraer a públicos diversos y mostrar el carácter ecléctico que define a Rimbomba, según ha informado la organización del ciclo en un comunicado.

La poesía se despliega "no solo como texto, sino también como imagen, ritmo, cuerpo y sonido, a través del humor sarcástico de Riki Blanco, la poesía antirracista de Paloma Chen y la crítica social de Desatado".

Rimbomba nace con la intención "de recuperar el espacio público para la palabra dicha y conquistar el teatro como lugar de encuentro poético". El ciclo celebra "la palabra viva, esto quiere decir que trasciende la lectura tradicional para dar paso a experiencias escénicas donde se entrelazan poesía, música experimental, improvisación vocal, ruidismo, dramaturgia sonora y audiovisuales".

Otro de los principales objetivos de Rimbomba es ofrecer una alternativa de programación a los gestores culturales para que amplíen su mirada respecto a espectáculos de poesía escénica.

La principal novedad de esta edición es la participación de Riki Blanco, una figura "ampliamente reconocida" por sus viñetas y piezas gráficas publicadas en El País y otros medios de referencia. Su propuesta traslada la poesía visual al espacio escénico, combinando texto, imagen e ironía en un microespectáculo que interpela al espectador desde el humor, la sorpresa y una mirada crítica sobre lo cotidiano.

Junto a esta exploración visual, la sesión se completa con la voz de Paloma Chen, poeta y periodista valenciana de ascendencia china, cuya obra reflexiona sobre la identidad, la memoria y la herencia cultural desde una perspectiva antirracista e intercultural. Su trabajo conecta lo íntimo con lo político y sitúa la palabra como un espacio de disputa y de construcción de futuros posibles.

La noche se abre también a la "intensidad" del spoken word contemporáneo a través de Desatado, un proyecto que une poesía oral, hip hop y electrónica para crear una experiencia escénica cargada de ritmo y energía. Su propuesta explora la necesidad "de desenredar ideas, perder el miedo y volver a escuchar en un contexto marcado por el ruido y la confusión, explica la organización.

En ediciones pasadas, han participado artistas como la reciente premio nacional de poesía Miriam Reyes; el campeón mundial de Poetry Slam Dani Orviz, Elsa Moreno, Sheila Blanco, Laura Sam o Sara Raca, de México. Con esta nueva sesión, que forma parte de su undécima edición, Rimbomba, proyecto organizado por El Sitio de las Palabras, bajo la coordinación del poeta y performer Jesús Ge, "reafirma su vocación de convertir el teatro en un lugar donde la poesía se escucha, se mira y se siente".