El rodaje del thriller rural 'En l'eixam' vuelve a "dar vida" a las aldeas de Bejís

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

'En l'eixam' (En el enjambre), el primer largometraje del director de cine Óscar Bernàcer, vuelve a "dar vida" a las aldeas de Bejís con el rodaje de su cinta que ha devuelto el bullicio a sus calles: "En una de las aldeas que rodamos no nos encontramos a nadie y en esta solo a una persona", ha asegurado Bernàcer.

La película se ha filmado en diferentes localizaciones de la Comunitat Valenciana, como El Molinar (El Toro), Chelva o Calles y, en estas últimas semanas, encara el tramo final de las grabaciones en las diferentes aldeas que componen el municipio de Bejís.

Según ha indicado el director en declaraciones a los medios durante una visita al rodaje --que este martes se desarrolla en una de las aldeas de la zona-- esta historia cuenta con tres protagonistas: por un lado, Pablo Molinero ('Chinas'), un empresario afectado por la crisis de 2008 que descubre el pequeño universo rural de Malpàs de la mano de Cristina Fernández Pintado ('Kepler Sexto B') y, por otro, el paisaje que ha sido "fundamental" para poder generar la sensación de "aislamiento" que se buscaba.

El realizador ha señalado que se siente "muy feliz" por cómo se está desarrollando la película ya que asegura que, aunque está siendo "muy compleja" a nivel de diseño de producción se siente "muy respaldado" por el elenco de actores que le están acompañando en esta primera experiencia dentro del formato largo.

En este sentido, ha destacado que, en general, está siendo una experiencia "muy divertida" para él y para todo el equipo aunque también "dura" y ha explicado que cuando reunió al equipo de actores y de personas que participarían, ya les advirtió de que el rodaje no iba a ser "fácil" puesto que el acceso a las localizaciones era "complejo".

"Dijimos 'habrá días que nos va a poder un poco el cansancio y la frustración de decir, ostras, ¿por qué no tengo una casa aquí al lado para poder echarme a dormir? ¿Por qué no tengo un coche que me lleve o alguien que me ayude a esto?' Bueno, pues sabíamos que íbamos a jugar en esa liga, pero todo el equipo está respondiendo de una manera ejemplar y los actores más", ha subrayado.

DIFICULTADES DEL RODAJE

No obstante, ha puesto en relieve el apoyo por parte de las diferentes instituciones comarcales que les han permitido poder explorar lugares de "difícil" acceso y conseguir las localizaciones que mejor se adecuaban a la historia.

"Ha llovido mucho estos meses. La película estaba ambientada con una presencia mucho mayor de la sequía y con el incendio --que tuvo lugar en Bejís en agosto de 2022-- entonces hubo que hacer varios cambios. Eso también hacía que, en lugares donde íbamos a rodar, los accesos se habían destrozado con las lluvias y el ayuntamiento enseguida venía a echarnos una mano, a aplanar el terreno para poder pasar. Aún así era muy complejo luego pasar, pero siempre estaban ahí", ha indicado.

En esta línea, ha asegurado que, a lo largo de estas cinco semanas de rodaje, ha habido aldeas en las que "no" se han encontrado a "ningún" habitante y que, en la que actualmente se encuentran rodando, "solamente a una, la única persona que vive aquí".

En cuanto al argumento del film que plantea un dilema moral con tintes distópicos donde se presenta a un grupo de personas que trata de desarrollar su vida al margen de nuestra sociedad, el director ha indicado que una de las reflexiones que hace la película es que "a veces las mochilas de cada uno nos las llevamos hasta los lugares más idílicos".

"Aunque es un cuento bonito el hecho de entrar en una sociedad alternativa y autogestionada, quizá el esfuerzo más interesante como sociedad es que, en la que tenemos, hagamos que funcione bien. Que protejamos a los más débiles, que nos ayudemos los unos a los otros y que todos estos grandes poderes que cada vez ganan más y más dinero y deciden más y más sobre la vida de los demás, pues tenga menos influencia en la decisión, en las tomas de decisiones de las organizaciones de los países", ha apuntado.

APUESTA REAL POR LA FICCIÓN VALENCIANA

Por su parte, el actor Pablo Molinero ha destacado el trabajo del director y del equipo que "les han puesto las cosas fáciles" aunque haya sido un rodaje "duro" porque "es montaña y porque las condiciones son las que son cuando grabas en montaña". "Tener un equipo ahí a tu lado sí lo hace todo más fácil", ha afirmado.

En este sentido, la intérprete Cristina Fernández Pintado ha puesto en relieve la "gran labor" que se ha llevado a cabo a la hora de sacar adelante "este tipo de proyectos que no cuentan con el suficiente apoyo financiero" de las instituciones a pesar del "gran talento" que hay.

"Es una lástima que los productores tengan que estar tan apretados y sufriendo por tanto cuando se hacen proyectos que arriesgan y hay tanto talento en Valencia", ha manifestado Pintado, al tiempo que ha reivindicado que se haga una "apuesta real" por la ficción valenciana y que se apoye al sector audiovisual.

Así, ha señalado que películas como 'En l'eixam' permiten al público dar a conocer otros lugares de la Comunitat que no son "tan conocidos" y demostrar que "podemos competir también con el resto de comunidades autónomas" en producciones audiovisuales.